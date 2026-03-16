Najnowsze dane o inflacji bazowej

Adam Glapiński o inflacji: powrót do celu jest trwały Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z opublikowanych przez bank centralny danych wynika, że w lutym 2026 r. w relacji rok do roku inflacja:

po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,6 proc., wobec 1,6 proc. w styczniu;

po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,3 proc., wobec 2,6 proc. miesiąc wcześniej;

po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,5 proc., wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej;

tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,2 proc., wobec 2,4 proc. miesiąc wcześniej.

Zasadniczy wskaźnik CPI w styczniu i lutym 2026 r. wyniósł 2,1 proc.

Inflacja w Polsce - dane NBP

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów.

Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Jak wskazuje NBP, najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris