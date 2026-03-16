Najnowsze dane o inflacji bazowej

Adam Glapiński o inflacji: powrót do celu jest trwały
W lutym 2026 roku inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 2,5 procent rok do roku - podał Narodowy Bank Polski. W styczniu wskaźnik wyniósł 2,7 procent.

Z opublikowanych przez bank centralny danych wynika, że w lutym 2026 r. w relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,6 proc., wobec 1,6 proc. w styczniu;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,3 proc., wobec 2,6 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,5 proc., wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,2 proc., wobec 2,4 proc. miesiąc wcześniej.

Zasadniczy wskaźnik CPI w styczniu i lutym 2026 r. wyniósł 2,1 proc.

Inflacja w Polsce - dane NBP

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów.

Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Konflikt z Iranem wpływa na notowania. Ceny zbóż rosną
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Konflikt z Iranem wpływa na notowania. Ceny zbóż rosną

Rynki

Jak wskazuje NBP, najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Szczerbowski po Oscarach

TVN24 HD

Szczerbowski po Oscarach
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: PAP

Zobacz także:
shutterstock_2177851885_1
Znalazł w skrzyni pożółkłą kartkę. Przez 60 lat nabrała wyjątkowej wartości
Ze świata
Andrzej Domański
Domański: zakontraktujemy budowę i remonty 18 tysięcy mieszkań
Nieruchomości
Donald Trump
Tak odpowiedziały Chiny na wezwanie Trumpa
Ze świata
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Awaria w dużym banku. "Możecie mieć trudności"
Z kraju
Pożar Fudżajra
Strategiczny terminal w ogniu. Praca wstrzymana
Ze świata
Japonia, Tokio
Kryzys paliwowy. To największa operacja w historii kraju
Ze świata
26316033
"To niebezpieczny precedens". Bruksela ostro o decyzji Waszyngtonu
Ze świata
Cieśnina Ormuz
Trump zwiększa presję, ceny szybują
Rynki
Donald Trump
Trump grozi NATO. "Jeśli nie będzie odpowiedzi..."
Ze świata
Donald Trump
Iran reaguje na apel Trumpa
Ze świata
Ogień i kłęby dymu unoszą się z instalacji naftowej w Fudżajrze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, sobota, 14 marca 2026
"To oznacza eskalację konfliktu". Analitycy pełni obaw
Ze świata
Żołnierze izraelscy
Dają setki milionów na pilne zakupy dla wojska. "Decyzja nadzwyczajna"
Ze świata
Zdjęcie satelitarne irańskiej wyspy Chark przed atakami USA
Tam skoncentrowały się uderzenia USA. "Pokazuje to jako akt miłosierdzia"
Ze świata
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
"Absolutne szaleństwo". Burza po decyzji banku centralnego
Ze świata
Warszawa, 06.03.2026. Jeden z samolotów Sił Powietrznych RP z Polakami ewakuowanymi z Bliskiego Wschodu po wylądowaniu na lotnisku Okęcie w Warszawie
75 lotów, 10 specjalnych. Nowe dane
Ze świata
warszawa most siekierkowski - Grand Warszawski shutterstock_2677258969
Nawet 88 tysięcy oszczędności. "Istotna rola na rynku"
Nieruchomości
Gwardia Rewolucyjna Iranu
Nowa groźba Iranu. To mają być kolejne cele ataku
Ze świata
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Dziewiąte takie losowanie Lotto z rzędu
Pieniądze
Donald Trump
Ryzyko blokady Ormuz. Generał ostrzegał prezydenta USA
Ze świata
Ogień i kłęby dymu unoszą się z instalacji naftowej w Fudżajrze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, sobota, 14 marca 2026
Pożar w terminalu naftowym w Fudżajrze. Część przeładunków ropy zawieszona
Ze świata
Nairobi - sprzedawca gazet
Zmiana właściciela medialnego giganta. Rynek reaguje
Ze świata
Wieża kontroli lotów na Lotnisku Chopina
Nowy nabór w PAŻP. Poszukiwani kontrolerzy ruchu lotniczego
Z kraju
GettyImages-2235448391
Meta planuje cięcia zatrudnienia. W tle miliardowe inwestycje w AI
Tech
Prezydent USA Donald Trump
Miliardy prowizji dla admnistracji Trumpa. Ogromna zapłata od TikToka
Ze świata
kombajn rolnik pole uprawa wies S shutterstock_448065859
Konflikt z Iranem wpływa na notowania. Ceny zbóż rosną
Rynki
Prezydent USA Donald Trump
Trump kontra Powell. Sąd zatrzymuje śledztwo i uderza w prezydenta
Ze świata
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W NOWYM JORKU USA
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Wzrost cen ropy, niepokój Wall Street
Rynki
shutterstock_2117281391
Bez głównej wygranej w Eurojackpot. Kumulacja rośnie
Z kraju
shutterstock_2527150573
Niemcy wybierają Polskę. Nad Odrą kwitnie turystyka paliwowa
Moto
Statki zacumowane z powodu blokady cieśniny Ormuz w Maskat w Omanie
Zielone światło z Iranu. Dwa statki mogą przepłynąć cieśninę
Ze świata
