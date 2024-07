Inflacja bazowa, czyli po wyłączeniu cen żywności i energii, w czerwcu 2024 roku wyniosła 3,6 procent procent rok do roku - poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). W maju ten wskaźnik wynosił 3,8 procent.

- inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,6 proc. wobec 3,8 proc. miesiąc wcześniej, - inflacja bazowa liczona po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,5 proc. wobec 2,4 proc. miesiąc wcześniej, - inflacja bazowa liczona po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,3 proc. w porównaniu do 3,1 proc. miesiąc wcześniej, - tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,1 proc. wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej.

Jak podał GUS, w czerwcu inflacja CPI wyniosła 2,6 proc., podczas gdy w maju było to 2,5 proc.

Inflacja bazowa w czerwcu 2024

"Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami" – czytamy w komunikacie banku centralnego.