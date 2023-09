Inflacja bazowa w Polsce. Są nowe dane

Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii w sierpniu wyniosła 10 procent rok do roku - podał Narodowy Bank Polski. Dla porównania w lipcu był to poziom 10,6 procent.

Konsensus rynkowy, czyli mediana prognoz ekonomistów, zakładała wyhamowanie inflacji bazowej po wyłączeniu cen żywności energii do 10 proc. rok do roku. Dla porównania wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w sierpniu wyniósł 10,1 proc. rok do roku.