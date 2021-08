Inflacja bazowa w Polsce w górę. Nowe dane

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych w lipcu wyniosła 4,7 procent wobec 4,0 procent miesiąc wcześniej - wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wzrosła z kolei do 3,7 procent rok do roku.

Jak poinformował NBP, co miesiąc wylicza on cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. "Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami" – wyjaśnił bank centralny w komunikacie.