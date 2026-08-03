Logo TVN24
Biznes
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Historyczna sesja na GPW. Rekord sprzed 19 lat pobity

|
GPW
Adam Glapiński: nie wykluczam obniżki stóp procentowych w 2026 roku
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W poniedziałek WIG20 przebił historyczne maksimum sprzed blisko 19 lat, osiągając poziom ponad 3963 punktów. Rekordy ustanowiły również indeksy WIG i mWIG40, które poprawiły wyniki z ubiegłego piątku. Wzrosty na warszawskim parkiecie napędzają przede wszystkim spółki energetyczne, KGHM oraz część największych banków.

Tuż po otwarciu poniedziałkowej sesji WIG20 przekroczył dotychczasowy rekord wynoszący 3 940,53 pkt. Poprzednie historyczne maksimum indeks osiągnął 29 października 2007 roku.

W trakcie poniedziałkowych notowań WIG20 znalazł się najwyżej na poziomie 3 963,21 pkt. Około godz. 11 indeks rósł o 0,8 procent, do 3 952 pkt.

WIG20 to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych indeksów Giełdy Papierów Wartościowych. Indeks, uruchomiony 16 kwietnia 1994 roku, zawiera notowania 20 największych spółek z warszawskiego parkietu.

Czytaj też: WIG20 – co to za indeks? Jakie spółki są na nim notowane?

Rekordy indeksów WIG i mWIG40

Na nowych szczytach znalazły się: WIG, który od otwarcia sesji był najwyżej na 148 798,09 pkt oraz mWIG40, którego obecny poziom jest najwyższy w historii.

W piątek 31 lipca WIG20, mWIG40 i WIG osiągnęły rekordowe poziomy z zamknięcia, było to odpowiednio 3 920,26 pkt, 10 249,46 pkt i 147 400,90 pkt.

Indeks sWIG80 najwyżej w historii był podczas sesji 2 czerwca tego roku i był to poziom 32 635,25 pkt.

Energetyka jednym z motorów wzrostów

W poniedziałek mocno drożeją spółki energetyczne. Akcje PGE rosną o 2,2 proc., Tauronu o 1,6 proc., a Enei o 1,5 proc.

Indeks WIG Energia zyskuje 1,7 proc. i znajduje się w okolicach 4 396 pkt. W ciągu ostatniego roku wskaźnik cechował się dużą zmiennością, poruszając się w przedziale od 3 851 do 5 128,5 pkt. Łącznie w tym okresie wzrósł o 1,6 proc.

Pozytywnie na rynek wpływa również KGHM, którego notowania idą w górę o niemal 2 proc.

Największe banki wspierają indeksy

Wzrosty na GPW napędzają także akcje części największych banków. Alior Bank zyskuje 2 proc., PKO BP rośnie o 1,4 proc., a Pekao o 0,8 proc.

WIG Banki zwyżkuje o 0,7 proc. W trakcie notowań indeks ustanowił historyczny rekord na poziomie 25 718,44 pkt.

Słabiej zachowuje się większość banków notowanych w mWIG40. Akcje BNP Paribas spadają o 1,7 proc., przez co bank znajduje się wśród najsłabszych spółek tego indeksu.

Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
GPWWIGGiełda Papierów Wartościowych
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
shutterstock_1928466551
Polska składa apelację w sporze z Pfizerem. Stawką ponad 5,6 miliarda złotych
Anna Bielecka
Widoczne dno Dunaju w miejscowości Vamosszabadi na Węgrzech
"Ekstremalnie rzadki przypadek". Jest zapowiedź premiera
Ze świata
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
SpaceX pokaże pierwsze wyniki. Najpopularniejsze pytania zaskakują
Tech
Krzysztof Gawkowski
Minister apeluje: Polska jest najbardziej atakowanym państwem
Z kraju
Reading, Wielka Brytania – 6 lutego 2020 r.: Fasada stacji benzynowej Sainsbury’s przy Pincents Lane
Fala kradzieży na stacjach. Potężne straty
Ze świata
Okręg Baranya, Węgry – 10 października 2023 r.: Ciągnik Massey Ferguson Velox Ker 8S.265 ciągnie bronę talerzową przez pole, aby przygotować glebę. zdjęcie z lotu ptaka
Zmowa cenowa na rynku. Kary sięgnęły ponad 135 milionów złotych
Z kraju
Słup lub wieża energetyczna na tle zachodzącego słońca. Zielona energia i energia elektryczna
Nadchodzą ekstremalne temperatury. Minister energii: nasz system jest odporny
Z kraju
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump
Niespodziewana decyzja Trumpa. Tak zareagowały rynki
Ze świata
shutterstock_2705345339
Odwołano 600 lotów. Pracownicy rozpoczęli strajk
Ze świata
shutterstock_2792364049
USA ruszyły na pomoc Japonii. Wspólna operacja na rynku
Ze świata
pap_20260508_1JW
Amerykańskie firmy biją wieloletnie rekordy
Rynki
Arkadiusz Myrcha
Polityk padł ofiarą przestępców. Przejęli jego konto na WhatsApp
Z kraju
jablka sad drzewa shutterstock_2704704921
Pesymistyczne dane o zbiorach. To efekt niekorzystnej pogody
Handel
Elektrownia jądrowa Paks na Węgrzech
Produkuje prąd dla połowy kraju. Teraz będzie wyłączona
Ze świata
Pieniądze japońskie, jen maszyna
Pierwsza interwencja od 2011. USA pomagają Japończykom ratować walutę
Rynki
Kuba pogrążona w ciemnościach
Jedna trzecia kraju w ciemnościach. Kryzys nie ustaje
Ze świata
ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2577110797
Będziemy wiedzieć, co jest treścią AI. Przepisy weszły w życie
Tech
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kilka szóstek w Lotto. Taki wynik nie zdarza się często
Z kraju
Moskwa
Moskwa kontra Jehowa. Wyznawcy stracili mieszkania
Ze świata
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Płace minimalne a koszty życia. Polska przed Czechami i Słowacją
Z kraju
Temu Smartfon
Właściciel Temu z zarzutami. Grozi mu kara
Ze świata
shutterstock_2736841515
Naprawa zamiast kupowania. Nowe prawo UE weszło w życie
Handel
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Dwie wysokie wygrane w Polsce
Z kraju
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Trump: Ukraina nie ma naszej zgody
Ze świata
tesla shutterstock_2592566341
Poważne sygnały o awariach w Teslach. Ruszyło dochodzenie
Moto
infrastruktura magazynowania LNG, Energetyka. Stalowy zawór rurociągowy reguluje przepływ skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG za pomocą kriogenicznych zbiorników zasobnikowych i platform przemysłowych
Ceny gazu mogą wystrzelić. Rezerwy najniższe od 2021 roku
Ze świata
chatgpt ai ikona shutterstock_2463942445
Rewolucja w cenniku OpenAI. Sztuczna inteligencja tanieje
Tech
czeresnie skrzynka shutterstock_2661485241
Ceny spadają mimo niskiej podaży. Resort rolnictwa reaguje
Z kraju
Upał w Polsce
Fale upałów hamują gospodarkę. Niepokojące dane dla Europy
Ze świata
Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK
Odwołano szefów CPK
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica