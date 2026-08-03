Z kraju Historyczna sesja na GPW. Rekord sprzed 19 lat pobity Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Adam Glapiński: nie wykluczam obniżki stóp procentowych w 2026 roku Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Tuż po otwarciu poniedziałkowej sesji WIG20 przekroczył dotychczasowy rekord wynoszący 3 940,53 pkt. Poprzednie historyczne maksimum indeks osiągnął 29 października 2007 roku.

W trakcie poniedziałkowych notowań WIG20 znalazł się najwyżej na poziomie 3 963,21 pkt. Około godz. 11 indeks rósł o 0,8 procent, do 3 952 pkt.

WIG20 to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych indeksów Giełdy Papierów Wartościowych. Indeks, uruchomiony 16 kwietnia 1994 roku, zawiera notowania 20 największych spółek z warszawskiego parkietu.

Czytaj też: WIG20 – co to za indeks? Jakie spółki są na nim notowane?

Rekordy indeksów WIG i mWIG40

Na nowych szczytach znalazły się: WIG, który od otwarcia sesji był najwyżej na 148 798,09 pkt oraz mWIG40, którego obecny poziom jest najwyższy w historii.

W piątek 31 lipca WIG20, mWIG40 i WIG osiągnęły rekordowe poziomy z zamknięcia, było to odpowiednio 3 920,26 pkt, 10 249,46 pkt i 147 400,90 pkt.

Indeks sWIG80 najwyżej w historii był podczas sesji 2 czerwca tego roku i był to poziom 32 635,25 pkt.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Jest oferta kupna Żabki. 32 miliardy złotych w grze

Energetyka jednym z motorów wzrostów

W poniedziałek mocno drożeją spółki energetyczne. Akcje PGE rosną o 2,2 proc., Tauronu o 1,6 proc., a Enei o 1,5 proc.

Indeks WIG Energia zyskuje 1,7 proc. i znajduje się w okolicach 4 396 pkt. W ciągu ostatniego roku wskaźnik cechował się dużą zmiennością, poruszając się w przedziale od 3 851 do 5 128,5 pkt. Łącznie w tym okresie wzrósł o 1,6 proc.

Pozytywnie na rynek wpływa również KGHM, którego notowania idą w górę o niemal 2 proc.

Największe banki wspierają indeksy

Wzrosty na GPW napędzają także akcje części największych banków. Alior Bank zyskuje 2 proc., PKO BP rośnie o 1,4 proc., a Pekao o 0,8 proc.

WIG Banki zwyżkuje o 0,7 proc. W trakcie notowań indeks ustanowił historyczny rekord na poziomie 25 718,44 pkt.

Słabiej zachowuje się większość banków notowanych w mWIG40. Akcje BNP Paribas spadają o 1,7 proc., przez co bank znajduje się wśród najsłabszych spółek tego indeksu.