Od początku roku import z Rosji wzrósł o prawie 5 miliardów złotych

Wartość importu z Rosji do Polski wzrosła od stycznia do marca o prawie 5 miliardów złotych. Polska kupiła od Rosji towary za ponad 12 miliardów złotych - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego o których napisała ekonomistka Alicja Defratyka. - To jest informacja tak uderzająca - skomentował przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk.

Dane opisujące kontakty handlowe z Rosją opisała na Twitterze ekonomistka Alicja Defratyka. "Według najnowszych danych GUS Polska zaimportowała z Rosji towary o wartości: w marcu – 12,2 mld zł, w lutym – 9,6 mld zł, w styczniu – 7,6 mld zł. Rosja jest 3. krajem, z którego Polska importuje najwięcej towarów pod względem wartości" - napisała.

Import z Rosji

W rozmowie z TVN24 Biznes analityczka wskazała, że niektórzy wskazują, że przecież wartość złotego spadła", a do tego podkreśliła, że na przykład wolumeny (pod względem masy netto) importu ropy naftowej, olejów i wszelkich pochodnych z ropy naftowej są porównywalne.

Z danych ze strony GUS wynika, że w styczniu 2022 roku wartość importu ropy naftowej, olejów i pochodnych ropy wynosiła ok. 3,4 mld zł (przy wolumenie 1,5 mld), a w marcu 2022 było to ok. 5,8 mld zł (1,8 mld).

Warto jeszcze wspomnieć, że według danych GUS w marcu 2021 roku wartość importu ropy naftowej, olejów i pochodnych ropy wynosiła niecałe 2,4 mld zł (przy wolumenie 1,3 mld).

Co ciekawe, wartość importu z Rosji w kategorii dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki wynosiła w styczniu 2022 roku 1,4 mld zł, w marcu 2022 roku prawie 3,7 mld zł. Przy czym prawie całość znalazła się w podkategorii o nazwie "Tymczasowy brak nazwy skróconej towaru" (odpowiednio ok. 1,4 mld zł i ok. 3,7 mld zł).

Z kolei w marcu 2021 roku wartość importowanych dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków wynosiła niemal 0,6 mld zł, a zdecydowana większość znalazła się w podkategorii "Specjalne kody Nomenklatury Scalonej" (ok. 0,6 mld zł).

Jeśli chodzi o kurs euro, to w styczniu 2022 roku w szczytowym momencie nie przekroczył 4,61 zł, z kolei w marcu zdarzało się, że dochodził w okolicę 5 zł.

EUR/PLN

Tusk komentuje dane o imporcie z Rosji

Do danych zaprezentowanych przez GUS odniósł się przewodniczący Platformy Obywatelskiej. - To jest informacja tak uderzająca, a pochodzi z Głównego Urzędu Statystycznego - nie z moich źródeł, tylko ze źródeł rządowych. Import rosyjskich produktów do Polski wzrósł w porównaniu między styczniem a marcem o prawie 5 miliardów złotych. Polska kupiła od Rosji towarów za 12 miliardów złotych. Każdego miesiąca od momentu, kiedy wybuchła wojna, od pierwszego dnia, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca rośnie sprzedaż rosyjskich produktów do Polski - powiedział Tusk.

Dodał też: - Powtórzę jeszcze raz: prawie 5 miliardów złotych więcej Polska zapłaciła za rosyjskie produkty w marcu w porównaniu do stycznia. Te trzy miesiące kluczowe - po napaści na Ukrainę. My zwiększamy jako państwo, jako Polska import z Rosji.

Tusk o imporcie rosyjskich towarów do Polski TVN24

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kris/ams

Źródło: TVN24 Biznes