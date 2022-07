Import węgla do Polski przez inne porty bałtyckie. Jest zgoda rządu

- Rada Ministrów wyraża wolę intensyfikacji działań związanych z wpływem węgla do Polski. Wskazujemy, że nie tylko będziemy prowadzić te czynności związane z transportem węgla przez Porty polskie, ale również będziemy szukać możliwości poszerzenia przepustowości, choćby o porty bałtyckie w Rydze czy w Kłajpedzie. Tutaj kierunkowa zgoda Rady Ministrów na przyjęcie takiego projektu uchwały nastąpiła - powiedział Weber.

Sprowadzanie węgla do Polski

- Te najbliższe tygodnie to będzie czas przekazywania tego węgla, który już jest w portach, i potem konsekwentnie, wraz z każdym ładunkiem, który do portu wpłynie, będziemy go sukcesywnie w Polsce rozprowadzać - powiedziała szefowa resortu klimatu i środowiska.