TVN24 ze specjalnym cyklem "Wybór TVN24" na Impact’26

Sławomir Sierakowski o Impact'26: zależało nam szczególnie na obecności ludzi, którzy bardzo dobrze znają się na AI

W ramach cyklu odbędą się wybrane rozmowy poświęcone najważniejszym wyzwaniom współczesnego świata - od geopolityki i bezpieczeństwa, przez rozwój sztucznej inteligencji i cyfrową suwerenność Europy, po zdrowie, media, demokrację i przyszłość społeczeństw.

W ramach "Wyboru TVN24" na scenach Impact’26 pojawią się m.in. Anne Applebaum, Kristalina Georgieva, Cedric Villani oraz przedstawiciele polskiego rządu, świata biznesu, nauki i organizacji międzynarodowych. W debatach udział wezmą także przedstawiciele TVN, dziennikarze i prowadzący TVN24, TVN24 BiS, "Faktów" TVN, którzy poprowadzą niektóre rozmowy i spotkania z gośćmi.

"Prawda pod presją: jak bronić demokracji w epoce dezinformacji" to autorska debata TVN24, gdzie goście będą rozmawiać o propagandzie i dezinformacji. Wśród gości Piotra Kraśki będą Timothy Snyder - amerykański historyk i jeden z najważniejszych komentatorów współczesnej polityki międzynarodowej, Ivan Krastev - bułgarski politolog, filozof i publicysta, Pavol Szalai z organizacji Reporterzy bez Granic, która monitoruje wolność prasy na całym świecie, oraz Michał Samul, redaktor naczelny TVN24 i "Faktów" TVN. Panel odbędzie się 14 maja o godzinie 12.50. Całość będzie można obejrzeć także w TVN24+.

W programie cyklu znajdą się także m.in.:

"Świat w cieniu konfliktów: o przyszłości bezpieczeństw"” z udziałem Cezarego Tomczyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz gen. Karola Molendy, dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

"Wojna o prawdę. Dezinformacja, technologia i przyszłość wolności"” z udziałem dziennikarza brytyjskiego Petera Pomerantseva oraz Marcina Bosackiego, przewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

"Globalna perspektywa gospodarcza 202"” z udziałem ministra finansów Andrzeja Domańskiego oraz Kristaliny Georgievej, dyrektor zarządzającej Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

"Jak ponownie uczynić Europę konkurencyjną?" z udziałem Marka Leonarda, współzałożyciela European Council on Foreign Relations oraz Rafała Modrzewskiego, współtwórcy polskiej firmy kosmicznej ICEYE.

"Dywidenda AI: jak przekuć innowację w wartość biznesową" z udziałem Hendrika Bourgeoisa z Mastercard, Maurizia Poletto z Erste Group oraz Adama Sawickiego z TVN.

"Europa 2035. Czy Unia przetrwa świat wielobiegunowy?" z udziałem Michała Wawrykiewicza, europosła i prawnika zaangażowanego w obronę praworządności, oraz Ignacego Niemczyckiego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

"Między demokracją a autokracją: zmieniający się krajobraz świata" - spotkanie z Anne Applebaum, laureatką Nagrody Pulitzera i autorką książek poświęconych autorytaryzmowi oraz polityce Rosji.

"Dane, AI i nowy porządek świata: walka Europy o cyfrową suwerenność" z udziałem Cedrica Villaniego, francuskiego matematyka i laureata Medalu Fieldsa, oraz Michaela O. Hengartnera, przewodniczącego ETH Board nadzorującego działalność szwajcarskich uczelni technologicznych.

"Ukraina 2030: jak wygrać wojnę i pokój" z udziałem Mykoły Kniażyckiego, ukraińskiego parlamentarzysty i przewodniczącego Komisji Kultury i Duchowości Ukrainy, oraz Michała Koboski, europosła i byłego dziennikarza.

"Budowanie cyfrowego systemu odporności" z udziałem przedstawicieli sił cyberbezpieczeństwa z USA, Singapuru, Czech, Rumunii i Szwajcarii.

Wśród uczestników paneli i moderatorów pojawią m.in. Michał Przedlacki, wielokrotnie nagradzany reporter wojenny z "Superwizjera" TVN czy Zuzanna Lewandowska, prezeska Fundacji TVN, która weźmie udział w dyskusji o przemocy słownej wśród dzieci.

Poza cyklem "Wybór TVN24" odbędzie się wyjątkowe spotkanie z Amal Clooney, libańsko-brytyjską adwokatką specjalizującą się w prawie międzynarodowym oraz prawach człowieka. Prywatnie żona aktora George’a Clooneya, który również gościł w Poznaniu. Wywiad z Amal poprowadzi Anita Werner, prowadząca "Fakty" TVN.

Wywiady z niektórymi gośćmi konferencji oraz wybrane debaty będzie można zobaczyć na antenie TVN24 BiS oraz w serwisie TVN24+. Dodatkowo na konferencji zostaną nagrane podcasty TVN24+: "News Michalskiego", "Czas przyszły" Wojciecha Skrzypka oraz "Podcast polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego.

Impact’26 odbędzie się 13-14 maja 2026 w Poznaniu. Program konferencji obejmuje 25 ścieżek tematycznych i 94 godziny debat, w których udział weźmie ponad 650 ekspertów, 9 scen oraz 25 ścieżek tematycznych, z czego 10 to nowości. Przemówienie inauguracyjne wygłosi premier polskiego rządu Donald Tusk. Weźmie także udział w dyskusjach z międzynarodowym gronem liderów polityki, biznesu, nauki i kultury.

Agenda Impact’26 koncentruje się wokół tematów, które dziś najsilniej definiują rzeczywistość: od sztucznej inteligencji i geopolityki po zdrowie, relacje społeczne i rolę kultury w świecie przeciążonym bodźcami.

