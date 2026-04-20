"Świat w momencie przesilenia". Impact'26 odkrywa karty

Oprac. Jan Sowa
|
Justin Trudeau
Amal i George Clooneyowie na gali Złotych Globów 2026
Źródło: Reuters
Impact'26 ogłosił agendę 11. edycji wydarzenia. Kongres zgromadzi setki ekspertów i liderów, którzy przez dwa dni będą rozmawiać o władzy, technologii, gospodarce i przyszłości. W programie znalazły się dziesiątki debat i wystąpień między innymi takich osób jak Daron Acemoglu, Amal Clooney, Kristalina Georgiewa, Scott Galloway, Jeff Koons, Olga Tokarczuk, Timothy Snyder czy Justin Trudeau.

Impact'26 odbędzie się 13 i 14 maja. Wtedy to Poznań stanie się miejscem rozmów o tym, kto dziś kształtuje reguły gry - w gospodarce, polityce, technologii, kulturze i życiu społecznym.

- Tegoroczna agenda pokazuje świat w momencie przesilenia: politycznego, technologicznego, gospodarczego i społecznego. To rzeczywistość, w której zaledwie jedna trzecia ludzi wierzy, że przyszłe pokolenia będą miały lepiej niż obecne - mówi Krystian Wolak, twórca Impactu.

- Zależało nam na tym, by z jednej strony uchwycić skalę tych zmian, a z drugiej nie zgubić człowieka - jego emocji, relacji, zdrowia i potrzeby sensu. Dlatego Impact’26 łączy nazwiska, tematy i formaty, które zwykle funkcjonują osobno. Właśnie z takiego zderzenia najczęściej rodzą się najważniejsze rozmowy, a z nich - decyzje - dodaje.

Program obejmuje 94 godziny debat, blisko 650 speakerów, dziewięć scen i 25 ścieżek tematycznych, w tym dziesięć nowych. Wśród nich znalazły się m.in. "Young Voices" oraz "Investments & Startups", a także ścieżki poświęcone zdrowiu, przedsiębiorczości czy sztucznej inteligencji.

Geopolityka bez złudzeń

Jednym z głównych filarów programu będzie geopolityka. Dyskusje skoncentrują się na pytaniach o przyszłość globalnego porządku, rolę Europy oraz wpływ dezinformacji i populizmu na społeczeństwa.

Najgłośniejszym punktem tej części agendy ma być wystąpienie Justina Trudeau. Były premier Kanady podzieli się refleksjami o przywództwie w czasach globalnych napięć i zmian.

Debaty obejmą m.in. relacje transatlantyckie, nowe mapy konfliktów oraz sposoby odbudowy zaufania w świecie rosnącej niestabilności.

Na scenach Impact'26 pojawią się m.in. Jon Huntsman (wiceprezes Mastercard, były ambasador USA w Singapurze, Chinach i Rosji, były gubernator Utah), Mark Brzeziński (były ambasador USA w Polsce i w Szwecji), Ian Brzeziński (ekspert ds. bezpieczeństwa, Atlantic Council), Edi Rama (premier Albanii), Peter Pomerantsev (ekspert ds. dezinformacji, Johns Hopkins University), Timothy Snyder, Alexander Soros (przewodniczący Open Society Foundations) oraz Ece Temelkuran (pisarka i komentatorka polityczna).

Gospodarka pod presją

W centrum uwagi znajdzie się także gospodarka - spowalniający wzrost, utrzymująca się inflacja i pytania o konkurencyjność Europy.

W dyskusjach wezmą udział m.in. Kristalina Georgieva i Andrzej Domański, którzy spróbują odpowiedzieć, co czeka światową gospodarkę w najbliższych latach. Z kolei Martin Wolf skupi się na jej przebudowie.

Osobne miejsce zajmą rozmowy o nowych regułach gry w gospodarce. W tej części programu pojawią się m.in. Alfonso Garcia Mora (wiceprezes IFC), Philippe Tibi (Tibi Initiative), Mirosław Czekaj (prezes BGK), Bogdan Benczak (prezes PZU), Dariusz Mazurkiewicz (prezes Zarządu Polskiego Standardu Płatności – operatora BLIK), Jacek Jastrzębski (przewodniczący KNF), Maciej Reluga (główny ekonomista Santander Bank Polska), Marta Życińska (Mastercard Europe), Wojciech Sobieraj (Unicredit, prezes Vodeno), Adam Marciniak (prezes VeloBanku), Michał Gajewski (CEO Santander Bank Polska), Atanas Pekanov (ekonomista WIFO, były wicepremier Bułgarii) i Ioan Nistor (główny ekonomista Banca Transilvania).

Nie zabraknie również rozmów o przyszłości bankowości, finansowaniu wzrostu i nowych regułach konkurencji. Szczególne zainteresowanie budzi zapowiadana debata Rafała Brzoski i Marcina Kuśmierza o przyszłości e-commerce i walce o cyfrowego klienta.

Technologia i człowiek

Jednym z kluczowych tematów będzie relacja między technologią a człowiekiem. Daron Acemoglu (laureat Nagrody Nobla w ekonomii za 2024 r., profesor MIT) podejmie temat walki o dobrobyt w erze sztucznej inteligencji, łącząc kwestie wzrostu gospodarczego z pytaniami o władzę i redystrybucję.

Amal Clooney skupi się na prawach człowieka i odpowiedzialności instytucji, a Scott Galloway przedstawi praktyczne wnioski dotyczące szczęścia i stabilności finansowej.

W programie znalazła się także debata o nowym porządku świata kształtowanym przez AI oraz rozmowy o tempie innowacji i przewagach technologicznych.

Bezpieczeństwo w epoce niestabilności

Silnie obecny będzie wątek bezpieczeństwa – zarówno w wymiarze geopolitycznym, jak i cyfrowym. Organizatorzy wskazują, że cyberprzestrzeń stała się kolejnym polem konfliktu, obok lądu, morza, powietrza i kosmosu.

Debaty obejmą m.in. odporność Europy na zagrożenia cyfrowe, bezpieczeństwo narodowe oraz funkcjonowanie państw w warunkach permanentnego kryzysu.

Kultura jako język współczesności

Agenda Impact’26 nie ogranicza się do tematów gospodarczych i politycznych. Ważnym elementem programu będzie kultura, traktowana jako narzędzie opisu rzeczywistości.

Jeff Koons i Timothee Verrecchia porozmawiają o sztuce w czasach algorytmów, a Olga Tokarczuk weźmie udział w rozmowie o roli literatury. Na scenie pojawią się także Wilhelm i Anna Sasnalowie oraz Oskar Zięta.

Integralną częścią wydarzenia będzie Impact Bookstore - przestrzeń spotkań z autorami i premier książkowych.

W programie znalazły się również tematy zdrowia i dobrostanu. Dyskusje dotyczyć będą m.in. długowieczności, epigenetyki oraz zdrowia psychicznego w świecie nadmiaru bodźców.

Organizatorzy zaplanowali także rozmowy o relacjach społecznych, przemocy psychicznej i wychowaniu dzieci w erze technologii.

Nie zabraknie akcentów sportowych - uczestnicy spotkają m.in. Simonę Halep i Michała Kubiaka, a Andrzej Bargiel poprowadzi poranny bieg.

Nowe formaty debaty

Impact'26 stawia również na nowe formy komunikacji. W programie przewidziano nagrania podcastów i debat na żywo, w tym "Stan Wyjątkowy", "Raport Międzynarodowy" czy "Co to będzie".

Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów ma być pierwsze wspólne wystąpienie Aleksandry i Aleksandra Kwaśniewskich, które połączy dwie perspektywy na zmieniającą się rzeczywistość.

AGENDA IMPACT'26 - INFORMACJA PRASOWA

Jan Sowa
