Polska gospodarka jest zależna od imigracji. Setki miliardów dla PKB Oprac. Wiktor Knowski

Jak powiedział "Rz" Jacek Kucharczyk, socjolog i prezes Instytutu Spraw Publicznych, raport przygotowany przez Instytut wspólnie z Deloitte oraz Ipsos pokazuje, jak ważną rolę cudzoziemcy pełnią na polskim rynku pracy i jakim są ważnym elementem rozwoju gospodarczego.

Ratunek dla rynku pracy

Raport szacuje liczbę cudzoziemców w Polsce na ok. 2-2,5 mln osób. Z kolei udostępnione dziennikowi dane ZUS wskazują, że odsetek cudzoziemców wśród pracujących ubezpieczonych w ZUS zwiększył się do prawie 8 proc.

- W ostatnich latach migranci nie tylko wypełniają wakaty w polskich firmach, ale też wyrównują przyspieszający spadek liczby krajowych pracowników w rejestrach ZUS, będący efektem szybkiego starzenia się polskiego społeczeństwa - wskazują cytowani przez "Rz" autorzy raportu.

Jak podaje gazeta, przeprowadzone na potrzeby raportu badanie Ipsos dowodzi, że Polacy mają coraz częściej kontakty z cudzoziemcami i na ogół dobrze je oceniają. Ponad połowa uczestników badania uważa też, że migranci wypełniają luki kadrowe i przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, a 73 proc. twierdzi, że Polska powinna być otwarta na osoby z innych krajów, które wnoszą umiejętności, pracowitość i chcą tu uczciwie żyć.

Własny biznes w Polsce

Według wcześniej publikowanych danych ZUS pod koniec ubiegłego roku liczba ubezpieczonych cudzoziemców osiągnęła rekordowy poziom prawie 1,3 miliona osób.

Wówczas już ponad 90 tys. obcokrajowców rozwijało w Polsce własny biznes, a ponad 730 tys. pracowało na umowach o pracę. Zleceniobiorców na początku roku było natomiast 470 tys.

Kluczowa dla polskiego rynku pracy pozostaje migracja z Ukrainy. Z ubezpieczenia w Polsce korzystało na koniec ubiegłego roku 857 tys. Ukraińców.

