Z kraju Co z ratami kredytów po decyzji RPP? Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Adam Glapiński po majowej decyzji RPP w sprawie stóp procentowych Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała w czerwcu stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Jak wskazał Jarosław Sadowski, decyzja nie była zaskoczeniem - inflacja w maju spadła do 3,1 procent rok do roku, co zmniejsza presję na dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej.

Dowiedz się więcej: Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

Analityk podkreślił, że kontrakty terminowe FRA sugerują umiarkowany wzrost rynkowych stóp w najbliższych miesiącach. Obecnie przewidują one, że w ciągu pół roku stawka WIBOR 6M może wzrosnąć z 3,94 do 4,26 procent, podczas gdy jeszcze 19 maja oczekiwania wskazywały na wzrost do 4,64 procent.

Wpływ zmian WIBOR na kredyty

Z wyliczeń rankomat.pl wynika, że jeśli prognozy się sprawdzą i WIBOR 6M wzrośnie do 4,26 procent, rata kredytu hipotecznego w wysokości 500 tys. zł na 30 lat zwiększy się o około 113 złotych.

"Jeśli chodzi o kredyty już spłacane, kończą się czasy obniżek rat. Część osób spłacających kredyty z oprocentowaniem zmiennym, opartym o WIBOR 6M, może jeszcze zobaczyć spadek rat. Będą to jednak niewielkie zmiany. Sześć miesięcy temu stawka wynosiła bowiem 4,04 procent, a obecnie 3,94 procent. Po aktualizacji oprocentowania rata może więc spaść o około 32 złote" - stwierdził analityk.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Sprawy frankowe będą szybciej rozpatrywane. Sejm zdecydował

Stałe oprocentowanie pod presją rynków

Największe skutki napiętej sytuacji geopolitycznej - zwłaszcza wojny na Bliskim Wschodzie - widoczne są w oprocentowaniu kredytów ze stałą stopą. Zainteresowanie nimi rośnie, ale ich koszt pozostaje wyższy niż kredytów ze zmiennym oprocentowaniem.

"Poziom oprocentowania stałego zależy od notowań IRS 5Y, których poziom mocno wzrósł po rozpoczęciu konfliktu, a szczególnie w maju" - wyjaśnił Sadowski. Jeszcze 19 maja notowania IRS 5Y sięgały 4,79 procent, co mogło oznaczać ryzyko przekroczenia przez oprocentowanie stałe kredytów poziomu 7 procent.

Obecnie sytuacja nieco się ustabilizowała - notowania spadły do około 4,41 procent. To wciąż więcej niż 3,7 procent notowane w lutym 2026 roku, ale wyraźnie mniej niż w połowie maja.

OGLĄDAJ: TVN24