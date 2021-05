Poselskie podróże. Ile za paliwo zapłacili podatnicy?

Kilkunastu posłów wykorzystało limit

"Uwzględniając kilometrówkę, miesięcznie do paliwa dopłacimy im 2925 zł. Od początku kadencji (koniec 2019 r. i cały 2020 r.) limit ten wyniósł 40 954,20 zł. I jak wynika ze sprawozdań z wydatków na biura, taki limit do cna wyjeździło kilkunastu parlamentarzystów" - pisze "Fakt".

Wśród nich jest Tomasz Siemoniak (KO). "Jeżdżę do swojego okręgu wyborczego do Wałbrzycha. Mamy pandemię i transport publiczny jest ograniczony, więc jeżdżę samochodem" - powiedział dziennikowi.

- Zostałem wybrany jako poseł z Opola, a im dalej się ma do Warszawy, tym większa potrzeba podróżowania - tłumaczył dziennikowi Bortniczuk. Jak twierdzi, specjalnie do tych podróży kupił samochód za własne pieniądze. - To tak zwane mobilne biuro poselskie - zachwalał. I dodał: - Jeżeli ktoś mieszka w Warszawie i jeździ metrem, i wykorzystuje kilometrówki, to można taką osobę ciągnąć za język i pytać, gdzie podróżuje służbowo.