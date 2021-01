Klienci Idea Banku już "wchłonięci" przez Bank Pekao. Co to dla nich oznacza?

W poniedziałek placówki Idea Banku zmieniły swoje szyldy na te Banku Pekao. Klienci byłego banku Leszka Czarneckiego dostali już powitalne wiadomości od drugiego największego banku w Polsce. Na razie będą oni obsługiwani jedynie w byłych placówkach Idea Banku. Warunki dotyczące lokat i opłat bankowych pozostaną niezmienione. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze dotyczące przejęcia Idei Banku.

Jak poinformował Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Idea Bank 3 stycznia 2021 roku został przejęty przez Bank Pekao. Powodem wszczęcia przymusowej restrukturyzacji ma być "zła sytuacja kapitałowa Idea Bank S.A.". - Kompletnie tej decyzji nie rozumiem - powiedział na antenie TVN24 przewodniczący rady nadzorczej Idea Banku Leszek Czarnecki.

Część klientów dziś znalazła takie informacje w swoich skrzynkach mailowych.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyjaśnia na swojej stronie, że depozyty, pieniądze na rachunkach oraz kredyty klientów są bezpieczne i zostaną w całości przeniesione do Pekao. Nie trzeba podejmować żadnych działań. Wszystkie produkty pozostają aktywne, nie zmienią się numery kont.

W związku z przejęciem Idei Banku Bank Pekao przedstawił listę odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania klientów indywidualnych.

1. Czy mogę zerwać lokatę? Czy stracę naliczone odsetki?

"W zakresie depozytów terminowych nic się nie zmienia, czyli masz możliwość zerwania lokaty, tak jak do tej pory" - informuje bank.

Jak jednak podkreśla Bank Pekao, co do zasady, w przypadku zerwania lokaty bank nie wypłaca naliczonych odsetek, chyba że regulamin właściwy dla danego rachunku lokaty lub tabela oprocentowania stanowią inaczej.

"W przypadku lokaty Beztroska, przedterminowe zerwanie lokaty, tak jak do tej pory nie wiążę się z utratą odsetek" - podaje Bank Pekao.

Oprocentowanie lokat otwartych przed dniem przejęcia przedsiębiorstwa Idea Bank S.A. przez Bank Pekao S.A. pozostaje na niezmienionym poziomie do czasu ich zakończenia.

2. Kiedy moje konto zostanie przeniesione do Banku Pekao S.A.? Co muszę zrobić, aby to się stało?

Od 3 stycznia klienci Idea Banku są klientami Banku Pekao.

"Termin przeniesienia konta do systemów Pekao zależy od uwarunkowań technologicznych. Będziemy w tym zakresie informować na bieżąco" - dodaje bank.

Jak podaje Bank Pekao, w celu przeniesienia rachunku nie trzeba wykonywać jakichkolwiek czynności.

3. Czy mogę nadal korzystać ze swojego rachunku w Idea Banku S.A., ponieważ wpływa tam pensja i świadczenia socjalne?

Bank Pekao informuje, że będzie to wciąż możliwe.

"Rachunek otwarty w dawnym oddziale Idea Banku działa na niezmienionych warunkach. Dotyczy to również bankowości elektronicznej i mobilnej (login i hasło pozostają bez zmian), oraz kart płatniczych" - czytamy w komunikacie banku.

4. Czy mój kredyt będzie nadal spłacał się automatycznie, jak do tej pory, ze wskazanego rachunku w Idea Banku S.A.?

Bank Pekao deklaruje, że zasady obsługi kredytu, w tym np. jego spłaty, pozostają niezmienione.

5. Gdzie mam dostarczyć dokumenty powiązane z kredytem?

"Dostarcz je do byłego oddziału Idea Banku. Zasady obsługi kredytu, w tym np. dostarczanie dokumentów związanych z umową, pozostają niezmienione" - instruuje bank.

6. Czy nadal mogę się logować do bankowości elektronicznej Idea Banku S.A.?

Bank Pekao informuje, że loginy i hasła nie zmieniają się. W celu zalogowania się, bank odsyła do strony Idei Banku.

"Przeniesienie produktów Idea Banku do systemów Pekao jest planowana w późniejszym terminie. O dacie przeniesienia poinformujemy w osobnej komunikacji" - czytamy w komunikacie banku.

7. Czy moje polecenia zapłaty i zlecenia stałe w systemie Idea Banku S.A. będą nadal realizowane?

Polecenia zapłaty i zlecenia stałe będą realizowane na niezmiennych warunkach - informuje Bank Pekao. W systemie Idea Bank nadal pozostaną też zdefiniowani adresaci.

8. Czy zmienia się tabela opłat i prowizji dla produktów, które aktualnie mam w Idea Banku S.A.?

Bank Pekao informuje, że obowiązuje dotychczasowa taryfa opłat i prowizji w Idea Banku.

9. Czy jako klient byłego oddziału Idea Banku S.A. mogę obsługiwać się w oddziale Banku Pekao S.A.?

"Obsługa produktów Idea Banku jest możliwa tylko w byłych oddziałach Idea Banku. W sprawach dotyczących produktów Idea Banku, do momentu przeniesienia ich do systemów Pekao, obsługa jest prowadzona wyłącznie w oddziałach, na infolinii i poprzez bankowość elektroniczną i mobilną Idea Banku" - informuje bank Pekao.

Co z obligacjami i akcji Idea Banku?

Jak wyjaśnił w komunikacie BFG, "na pokrycie strat Idea Bank S.A.", które oszacował "niezależny podmiot PwC Advisory", "powodujących spadek jego kapitałów własnych do poziomu minus 482,8 mln złotych zostają umorzone akcje Banku oraz wyemitowane przez Bank obligacje, wskazane w Decyzji BFG".

Zdaniem przedstawicieli Banku Pekao pełna integracja operacyjna ze strukturami banku spodziewana jest do końca czwartego kwartału 2021 roku.

Autor:mp

Źródło: TVN24 Biznes