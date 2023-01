Partia herbatki wycofywana z rynku. "Potwierdzono obecność ciał obcych"

czytaj dalej

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zadbał o to, aby w 2023 roku baza dla inflacji była bardzo wysoka - mówiła we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego. - Ten punkt odniesienia spowoduje, że statystycznie inflacja w końcówce 2023 roku może być niższa, ale to nie jest zadanie szefa Orlenu - zwracała uwagę. Ekonomistka skrytykowała też wtorkowe wystąpienie prezesa płockiego koncernu.