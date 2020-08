Ograniczenia dla hulajnóg elektrycznych. Jest propozycja resortu sprawiedliwości

Hulajnogą elektryczną po chodniku będzie można jechać maksymalnie 8 kilometrów na godzinę, a pierwszeństwo będzie miał pieszy. Po chodniku będzie można poruszać się tylko wtedy, gdy nie będzie ścieżki rowerowej lub drogi z ograniczeniem prędkości do 20 kilometrów na godzinę. Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do Ministerstwa Infrastruktury propozycje przepisów do przygotowywanej w tym resorcie ustawy.

"Ta sprawa musi być uregulowana"

- My, jako resort sprawiedliwości, dajemy pewien wkład do tego. Nie zgadzamy się z pewnymi elementami zaproponowanymi przez resort infrastruktury i dajemy pewne swoje propozycje jako resort sprawiedliwości. Zasadniczo zgadzamy się natomiast z kierunkiem, bo ta sprawa musi być uregulowana - powiedział.

Drogi z ograniczeniem 20 km/h

Jak wskazał Wójcik, przedstawiona przez MI propozycja poruszania się hulajnogami na drogach z ograniczeniem prędkości do 30 km/h to zdaniem MS zbyt wysoka granica. - Uważamy, że 20 kilometrów na godzinę jest absolutnie wystarczającą i zresztą spójną granicą, która funkcjonuje w innych przepisach - powiedział.

Limit na chodniku

Co do maksymalnej prędkości na ścieżkach rowerowych resort sprawiedliwości jest zgodny z MI, który określił ją na 25 km/h.

Tylko jedna osoba

Kolejna sprawa, o której mówił Wójcik, to warunki techniczne pojazdów. - Co do zasady zgadzamy się z tym, co przedstawiło w swoim projekcie MI, natomiast uważamy, że te pojazdy powinny być absolutnie oświetlone - powiedział.