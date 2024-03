Absolwentka Collegium Humanum odwołana z państwowego banku

czytaj dalej

Komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski ma przedstawić dzisiaj w Warszawie propozycje Brukseli dotyczące złagodzenia obowiązków nakładanych dla rolników. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarł reporter TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski, będzie to odejście od obowiązkowości w czterech obszarach.