Platforma, która łączy uchodźców z oferującymi pomoc

Hero To Hero to platforma łącząca potrzebujących z ludźmi z całego świata, którzy chcą i mogą ich wspierać. To sposób pomocy Ukraińcom, a także osobom, które przyjęły do siebie ukraińskich uchodźców i potrzebują wsparcia. Akcję współorganizują Group One i Planet Heroes. Patronem inicjatywy jest Polska Akcja Humanitarna.

Hero To Hero wspierana jest także przez Polską Radę Biznesu (PRB), GRID Warszawa (UN Environment programme), International Advertising Association (IAA) oraz Amazon Web Services dostarczający technologię.

Planet Heroes, wykorzystując swoją międzynarodową platformę do zbierania pieniędzy na projekty ekologiczne, postanowił zbudować międzynarodową platformę pomocową dla Ukraińców i dla osób, które przyjęły do siebie ukraińskich uchodźców i potrzebują wsparcia. Adres platformy to herotohero.eu.

Hero To Hero

Jak tłumaczą Karolina Gurgul i Przemek Pyziel, założyciele Planet Heroes, "platforma ma charakter międzynarodowy i została przetłumaczona na 10 wersji językowych - właśnie po to, by mieszkańcy innych krajów europejskich mogli z niej korzystać".

"Wiemy, że uchodźcy szukają schronienia w innych krajach sąsiedzkich, dlatego chcemy by ich europejscy gospodarze także korzystali z Hero To Hero" - dodają.

Wyjaśniają przy tym, że "wypłat można dokonywać w złotych lub w euro natomiast wpłaty darczyńców przyjmowane są w walucie lokalnej".

"Weryfikacja zbiórek to lwia część naszej pracy. Hero To Hero opiera się na zaufaniu społecznym, ale przywiązujemy dużą wagę to dokładnego sprawdzania wiarygodności autorów zbiórek oraz ich autentyczności. Jeśli coś wzbudza nasze wątpliwości - autor zbiórki nie ma profili w social mediach, nie ma dołączonych żadnych zdjęć do projektu, opis jest niejasny - to takich zbiórek nie publikujemy, tylko najpierw kontaktujemy się z autorem i wyjaśniamy. Aby dokonać wypłaty dotacji finansowych na swoje konto, autorzy zbiórek muszą też zweryfikować swoją tożsamość dokumentem tożsamości. Chcemy, by każdy darczyńca, każda osoba, która przelewa pieniądze i pomaga, miała pewność, że ta pomoc jest naprawdę potrzebna i trafi w odpowiednie ręce" - zapewniają Karolina Gurgul i Przemek Pyziel.

Założyciele Planet Heroes podkreślają, że "w chwili obecnej mamy na platformie 144 zbiórki - każda z nich to inna rodzina w potrzebie".

Jak pomagać?

Aby przekazać pomoc, w pierwszej kolejności należy przejrzeć mapę miejsc, w których wsparcie jest potrzebne. Po kliknięciu w pinezkę na mapie widać konkretną zbiórkę. Można też przeglądać zbiórki w galerii pod mapą.

Po kliknięciu w zbiórkę widać historię uchodźców i listę rzeczy, jakie są im potrzebne. Następnie można kliknąć przycisk Przekaż pomoc, dodając informację, co jesteśmy w stanie zaoferować.

Autorów zbiórki można wesprzeć finansowo — wystarczy wybrać kwotę i kliknąć Wpłać.

Jak otrzymać pomoc?

Aby uzyskać wsparcie, należy zarejestrować się na platformie za pomocą konta Facebook, Google lub swojego maila.

Następnie trzeba kilknąć przycisk Poproś o pomoc znajdujący się na górze strony, opisać sytuację uchodźców, którzy potrzebują pomocy oraz doprecyzować, jakie wsparcie jest potrzebne.

Autor:kris/dap

Źródło: TVN24 Biznes