Dymisja w rządzie. Jest decyzja Henryka Kowalczyka

Wicepremier przypominał, że jednym z punktów porozumienia z rolnikami podpisanego w ubiegłą środę było zobowiązanie, że polski rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie klauzuli ochronnej w zakresie importu bezcłowego zboża z Ukrainy. - Taki wniosek poszedł 31 marca ze strony polskiego rządu, wspólnie z rządami Słowacji, Rumunii, Węgier i Bułgarii, natomiast Komisja Europejska opublikowała projekt przedłużenia bezcłowego i bezkontyngentowego importu zbóż z Ukrainy na kolejny rok, co ma obowiązywać od czerwca tego roku do 5 czerwca 2024 roku - wskazał Henryk Kowalczyk.

"A co nam dymisja pomaga?"

Rezygnację Henryka Kowalczyka skomentował Stanisław Barna, przewodniczący protestu rolników w Szczecinie. - A co nam dymisja pomaga? Teraz będą wykręty, że: "dajcie ministrowi 100 dni", nie ma 100 dni, jest rząd, jest pan premier Morawiecki, żądamy tu i teraz pomocy. My stąd nie zejdziemy, że się zmieni minister, jeszcze nie wiadomo, kto będzie - mówił w rozmowie z dziennikarzami.

Zdaniem Zgorzelskiego "to jest także czerwona kartka dla PiS-u, który zawsze podpierał się wsią". - Mówił, że wieś to jest ostoja, i że PiS to jest partia, która tak naprawdę jedynie reprezentuje interesy polskiej wsi. Jak reprezentują interesy polskiej wsi, można było słyszeć chociażby na wczorajszej (wtorkowej - red.) konferencji prasowej, kiedy rolnicy mazowieccy z żalem mówili, że ich gospodarstwa zostały doprowadzone do bankructwa - zwracał uwagę. W ocenie posła PSL-u "PiS nigdy nie traktował poważnie polskich rolników, tylko koniunkturalnie, żeby wyzyskać na wybory".