Coraz bliżej powstania holdingu rolno-spożywczego. Wicepremier podaje termin

Zgodnie z harmonogramem, do końca lutego mają być wycenione wszystkie spółki, które będą wchodzić w skład holdingu i zacznie się proces jego tworzenia - powiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, pytany o powstanie holdingu rolno-spożywczego.

Holding rolno-spożywczy. "Teraz jest ta aktualizacja"

Jak dodał, "teraz jest ta aktualizacja". - I zgodnie z harmonogramem do końca lutego te spółki mają być już wycenione, wszystkie, które wchodzą w skład holdingu i zacznie się proces tworzenia. Cały czas podtrzymuję, że na sezon owoców miękkich, holding powinien powstać - powiedział. Dodał, że chodzi o czerwiec - lipiec.

- Chcemy też nabywać przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa inne zakłady przetwórcze, po to, żeby wnosić do holdingu. A nawet gdyby tych zakładów nie było, to sam system kapitałowy też pozwala na pewną ingerencję i łamanie zmów cenowych - wskazał minister.