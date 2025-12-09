Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

List żelazny dla Henryka Kani. Warunkiem wpłata ogromnego poręczenia

Henryk Kania
Sprzęt szpiegowski i zarzuty dla trzech mężczyzn
Źródło: TVN24
Sąd Apelacyjny w Katowicach zdecydował we wtorek, że Henryk Kania, podejrzany między innymi o wielomilionowe oszustwa i przebywający w Argentynie były właściciel Zakładów Mięsnych Kania, otrzyma list żelazny, pod warunkiem że w jego imieniu zostanie wpłacone 20 milionów złotych poręczenia majątkowego.

Sąd Apelacyjny w Katowicach zdecydował we wtorek, że Henryk Kania (zgodził się na podawanie pełnego nazwiska), podejrzany m.in. o wielomilionowe oszustwa i przebywający w Argentynie były właściciel Zakładów Mięsnych Kania, otrzyma list żelazny, pod warunkiem że w jego imieniu zostanie wpłacone 20 mln zł poręczenia majątkowego.

Kwota nie do osiągnięcia

Sąd apelacyjny rozpoznawał zażalenia prokuratury i obrońców Kani na postanowienie sądu okręgowego, który kilka tygodni temu wyznaczył 8 mln zł poręczenia jako warunek uzyskania listu żelaznego. Sąd odwoławczy, co do zasady, utrzymując w mocy decyzję z I instancji, podwyższył tę kwotę do 20 mln zł.

Sąd zgodził się na list żelazny dla Henryka Kani. Jest jeden warunek
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sąd zgodził się na list żelazny dla Henryka Kani. Jest jeden warunek

TVN24

O treści postanowienia sądu apelacyjnego poinformowali dziennikarzy po niejawnym posiedzeniu Sebastian Głuch ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej i obrońcy podejrzanego. Termin wpłaty sąd wyznaczył na 30 czerwca.

Jak opisywał prok. Głuch, sąd ocenił, że sprzeciw prokuratora w przypadku decyzji o wydaniu listu żelaznego nie jest wiążący.

- Z drugiej strony (uznał, że) wysokość szkody, charakter sprawy wskazują na to, że poręczenie w takiej wysokości powinno zostać przez podejrzanego wpłacone, wtedy będzie mógł wrócić do Polski z listem żelaznym - dodał prokurator.

Pytany o stanowisko zaprezentowane w sądzie apelacyjnym, prok. Głuch powiedział, że wnosił o zmianę decyzji sądu okręgowego, a na wypadek, gdyby sąd uznał, że list żelazny można wydać, domagał się zwiększenia kwoty poręczenia.

Adwokaci Kani powtórzyli, że ich klient nie jest w stanie zgromadzić poręczenia wyznaczonego przez sąd. - Jest to kwota nie do osiągnięcia - powiedział dziennikarzom jeden z nich mec. Olgierd Pogorzelski.

Dodał, że obrona ma przygotowane następne kroki, ale na razie nie zdradza, jakie one będą. Wtorkowa decyzja sądu jest prawomocna.

List żelazny

Obrońcy Kani złożyli wniosek o wydanie listu żelaznego w kwietniu br. Taki dokument gwarantowałby podejrzanemu, że mógłby po powrocie do Polski odpowiadać z wolnej stopy do czasu prawomocnego wyroku. Prawnicy podejrzanego powtórzyli we wtorek, że chciałby on wrócić do kraju nie tylko po to, by wziąć udział w swoim postępowaniu karnym, ale też w sprawach cywilnych, które według niego – jak mówił Pogorzelski – "powodują rozgrabienie majątku po Zakładach Mięsnych, jak i również innych podmiotów ściśle związanych z majątkiem rodziny".

– Niestety postępowanie karne bardzo mocno oddziałuje na te inne postępowania i sądy też mają pewnego rodzaju powściągliwość i patrzą, że w tle jest postępowanie karne, zatem bardzo ostrożnie podchodzą do pewnych kwestii. No i niestety ta narracja prokuratorska przebija się i chcielibyśmy to jakoś zmienić, ale to jest dosyć trudna sytuacja – podsumował Pogorzelski.

We wrześniu br. rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak w pisemnej odpowiedzi na pytania PAP na temat postępowania ekstradycyjnego Kani poinformowała, że ostatnią informację od strony argentyńskiej Prokuratura Krajowa otrzymała w listopadzie 2024 r.

"Zgodnie z jej treścią postępowanie ekstradycyjne pozostaje zawieszone do czasu rozpoznania skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy dotyczącej oddalenia wniosków dowodowych obrony. Na wniosek PK Ambasada RP w Buenos Aires w dniu 12.05.2025 r. zwróciła się do MSZ Argentyny o informację o stanie realizacji wniosku. Nie otrzymaliśmy dotychczas odpowiedzi" - dodała prok. Adamiak.

Zarzuty wobec Kani

Prokuratura zarzuca Henrykowi Kani wiele przestępstw związanych z funkcjonowaniem zakładów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, w ramach której popełniono wiele oszustw na szkodę banków, kilku dostawców oraz Skarbu Państwa. Jak podała prokuratura, w śledztwie ujawniono wystawienie około 2,5 tys. fikcyjnych faktur na łącznie blisko 900 mln zł.

Prokuratorskie postępowanie w sprawie nieprawidłowości w Zakładach Mięsnych Henryk Kania SA toczy się od lipca 2019 r. Prowadzi je śląski wydział Prokuratury Krajowej. Jak informowała we wrześniu prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego PK, zarzuty ogłoszono łącznie 40 osobom.

Kania twierdzi m.in., że do upadku jego zakładów przyczynił się jeden z banków i jedna z największych sieci handlowych w Polsce. Stanowisko podejrzanego dotyczące przyczyn upadłości zakładów mięsnych to jego linia obrony – odpowiadała prokuratura.

Jednym z podejrzanych w tym śledztwie jest były minister rolnictwa i były szef SLD Wojciech Olejniczak, którego CBA zatrzymało w listopadzie 2024 r. Prokuratura zarzuca mu działania na szkodę Alior Banku w związku z przyznawaniem wsparcia kredytowego Zakładom Mięsnym Henryka Kani. Zarzut dotyczy okresu, kiedy Olejniczak był dyrektorem Departamentu Biznesu Agro Alior Banku. Według śledczych szkoda wyrządzona bankowi wynosi 161 mln zł.

Zakłady Mięsne Kania w Pszczynie, które wcześniej były potentatem na rynku, upadły w 2020 r. Ich założyciel Henryk Kania zmarł w listopadzie 2024 r. Jego syn, również Henryk, który przejął zarządzanie firmą, jest głównym podejrzanym w toczącym się w śląskim wydziale PK śledztwie. Był ścigany międzynarodowym listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. W 2020 r. argentyńskie służby zatrzymały go w Buenos Aires. Został wówczas osadzony w areszcie domowym.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wk/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Prokuraturaoszustwa
Zobacz także:
shutterstock_2514190811 Close up, bizneswoman korzystająca ze smartfona podczas pracy na laptopie w biurze. Bizneswoman w biznesie siedząca przy stole za pomocą smartfona, surfująca po Internecie
"Nowy sposób działania" oszustów. Wielki bank ostrzega
Tech
Posiedzenie rządu
Rząd nie składa broni. "Projekt jest ważny i pilny"
Tech
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska
"Kampania, która ma podzielić społeczeństwo". Brytyjski dziennik wymienia Polskę
Ze świata
shutterstock_1703075368
Sojusz motoryzacyjnych gigantów. "Walczymy o życie"
Moto
Premier Donald Tusk
Gigantyczna inwestycja w Polsce. "Jest zgoda"
Z kraju
Przemysław Nowak
"To kwestia teraz istotna społecznie". Nowy zespół w prokuraturze
Z kraju
shutterstock_2416822315_1
"Premia" za ojcostwo w wynagrodzeniach. "Efekt jest nieunikniony"
Bartłomiej Ciepielewski
Osoby inwestujące w kryptowaluty powinny pamiętać o wykazaniu dochodów z tego tytułu w zeznaniu rocznym i odprowadzeniu podatku w odpowiedniej wysokości
Co politycy wiedzą o kryptowalutach? "Nie chcę być nieprecyzyjny"
Pieniądze
Karol Nawrocki
Apel premiera do prezydenta. "Chcę, żeby to było bardzo jasne"
Z kraju
Adam Glapiński
Trzęsienie ziemi w NBP? Członkowie zarządu odsunięci od nadzoru
Najnowsze
Policjanci zatrzymali 50-latka
Największa afera mieszkaniowa w Polsce. Straty mogą być ogromne
Nieruchomości
shutterstock_2541212473
Pierwszy taki kraj na świecie. Zakaz wchodzi w życie
Ze świata
Donald Trump
"Arbitralna i kapryśna" decyzja Trumpa. Wyrok sądu
Ze świata
GLAPINSKI PAP
Chcą ograniczyć władzę Glapińskiego. Jest apel RPP
Najnowsze
Google
Bruksela wszczyna postępowanie. Google grozi olbrzymia kara
Tech
shutterstock_2478230273
W tych branżach firmy szykują rekrutacje. Nowy raport
Dla pracownika
nvidia czip shutterstock_1060748543
Trump pozwolił Nvidii na eksport chipów do Chin
Tech
Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami Meta Platforms
Nawrocki spotkał się z przedstawicielami giganta. Wśród tematów sztuczna inteligencja
Z kraju
Poczta Polska
Co ze zwolnieniami w Poczcie Polskiej? Prezes odpowiada
Z kraju
Panorama współczesnego Pekinu
Pierwszy taki wynik w historii. "Właśnie nas zalewają towarami"
Ze świata
Paryż
Rosyjskie miliardy zamrożone we francuskich bankach. Presja na Paryż
Ze świata
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Rewolucja w sprawie abonamentu rtv. Jest projekt
Pieniądze
Elon Musk
Bruksela zabiera głos. "To nie ma sensu"
Ze świata
Iran wprowadza oficjalny zakaz obrotu kryptowalutami
"Zanim się wejdzie na rynek, dobrze jest mieć podstawową wiedzę"
Tech
pap_20250807_1TM
Paramount Skydance ogłasza swoją ofertę w sprawie przejęcia Warner Bros. Discovery
Ze świata
shutterstock_2522950881
Prezes polskiego giganta odwołany
Z kraju
Donald Tusk
Były minister ma nową pracę. Jest decyzja premiera
Z kraju
IBM
Jedno z największych przejęć w historii firmy
Tech
shutterstock_2704069025
Na ostatniej prostej wyprzedzili LOT
Ze świata
kalkulator laptop biznesmen shutterstock_618253610_S
Tyle jest firm w Polsce. Nowe dane
Dla firm

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica