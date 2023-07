"Handelsblatt" o Polsce: nabiera ogromnego znaczenia gospodarczego w wyniku obecnych kryzysów

"Pod względem praworządności stanowi utrapienie"

Co czwarta europejska firma wybiera Polskę

HB wylicza, że Polska wykorzystuje to, że Rosja została praktycznie wykluczona jako lokalizacja inwestycji. Z szacunku ekspertów wynika, że obecnie prawie co czwarta europejska firma wybiera Polskę, jeśli chodzi o relokację produkcji. Na atrakcyjność Polski przemawia bliskość Niemiec (jako najsilniejszej gospodarki Europy), a także wysokie wskaźniki wydajności, niskie koszty pracy, rynek wykwalifikowanych pracowników, dobrze rozwinięta infrastruktura. Portal zwraca uwagę, że w ostatnich latach inwestycje do Polski napływały przede wszystkim z Luksemburga, Niemiec, Holandii i Francji. Polskę za dobrą lokalizację dla biznesu uważają nie tylko firmy z Europy. Amerykański Intel chce zbudować we Wrocławiu fabrykę chipów, wielkość tej inwestycji szacowana jest na 4,2 mld euro. W inwestycje w Polsce angażuje się wiele firm średniej wielkości. "Już co dziesiąty inwestor pochodzi z sąsiedniej Białorusi lub z Ukrainy. Od początku rosyjskiej kampanii ukraińskie firmy coraz częściej przenoszą się do Polski, tylko w zeszłym roku było ich 22 tys." – zauważa HB. Dodaje, że "ekonomiści zwracają uwagę, iż napływ uchodźców z Ukrainy powoduje ogromne koszty społeczne, ale jednocześnie zapewnia krajowi setki tysięcy wykwalifikowanych pracowników. (...) Około 1,4 mln Ukraińców znalazło w Polsce stałe miejsce zamieszkania, uzyskując dostęp do rynku pracy i systemu społecznego".