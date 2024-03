Sklep internetowy HalfPrice kończy działalność. "Z dniem 01.04.2024 r. zostanie zamknięty" - czytamy w komunikacie na stronie marki należącej do polskiego giganta handlowego - Grupy CCC. Zmiany nie dotyczą sklepów stacjonarnych HalfPrice.

HalfPrice jest częścią Grupy CCC. Pierwsze sklepy zostały otwarte w Polsce w maju 2021 roku, obecnie działają w ponad 100 lokalizacjach. Jak czytamy na stronie spółki, HalfPrice działa w branży off-price, co oznacza, że w sklepach co do zasady mają być dostępne markowe produkty w obniżonej cenie.