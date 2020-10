Najnowsze dane z gospodarki. "Polacy wciąż meblują domy, bo stały się pracą i szkołą"

Główny Urząd Statystyczny podał, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu 2020 roku wzrosła o 2,5 procent w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 2,2 procent. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 2,7 procent rok do roku.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych we wrześniu rdr o 2,7 proc. i spadek mdm o 3,0 proc.

Komentarze ekonomistów

"Realna sprzedaż detaliczna we wrześniu +2,7 proc. r/r. Niespodzianki w górę to sprzedaż samochodów i żywność. W ujęciu odsezonowanym mamy jednak wychłodzenie sprzedaży we wrześniu (-1 proc. m/m). Tendencja pogłębi się w kolejnych miesiącach" - komentują ekonomiści mBank Research.