Powiało optymizmem. Dane GUS świadczą o lepszej koniunkturze w gospodarce Paulina Karpińska

Minister finansów Andrzej Domański o udziale w szczycie G20: Polska ma miejsce przy najważniejszym stole decyzyjnym światowej gospodarki Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Najbardziej znaczącą poprawę obserwuje się w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Istotne pogorszenie koniunktury odnotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa" - przekazał GUS w komunikacie.

Jak dodał, "w większości badanych obszarów w porównaniu z poprzednim miesiącem sygnalizowana jest stabilizacja lub poprawa koniunktury".

Wyniki poszczególnych sektorów

GUS podał, że wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w poszczególnych branżach następująco:

przetwórstwo przemysłowe na poziomie minus 4,4 (przed miesiącem minus 5,2),

budownictwo na poziomie minus 2,4 (w marcu minus 2,8),

handel hurtowy na poziomie plus 1,7 (plus 2,5 przed miesiącem),

handel detaliczny na poziomie minus 1,3 - tak jak w marcu,

transport i gospodarka magazynowa na poziomie minus 5,6 (przed miesiącem minus 3,4),

zakwaterowanie i gastronomia na poziomie plus 10,2 (w marcu plus 3,7).

informacja i komunikacja na poziomie plus 9,6 (przed miesiącem plus 10,7),

finanse i ubezpieczenia na poziomie plus 29,3 (przed miesiącem plus 26,8).

OGLĄDAJ: TVN24