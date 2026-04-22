Powiało optymizmem. Dane GUS świadczą o lepszej koniunkturze w gospodarce
"Najbardziej znaczącą poprawę obserwuje się w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Istotne pogorszenie koniunktury odnotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa" - przekazał GUS w komunikacie.
Jak dodał, "w większości badanych obszarów w porównaniu z poprzednim miesiącem sygnalizowana jest stabilizacja lub poprawa koniunktury".
Wyniki poszczególnych sektorów
GUS podał, że wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w poszczególnych branżach następująco:
- przetwórstwo przemysłowe na poziomie minus 4,4 (przed miesiącem minus 5,2),
- budownictwo na poziomie minus 2,4 (w marcu minus 2,8),
- handel hurtowy na poziomie plus 1,7 (plus 2,5 przed miesiącem),
- handel detaliczny na poziomie minus 1,3 - tak jak w marcu,
- transport i gospodarka magazynowa na poziomie minus 5,6 (przed miesiącem minus 3,4),
- zakwaterowanie i gastronomia na poziomie plus 10,2 (w marcu plus 3,7).
- informacja i komunikacja na poziomie plus 9,6 (przed miesiącem plus 10,7),
- finanse i ubezpieczenia na poziomie plus 29,3 (przed miesiącem plus 26,8).
