102 bankructwa w trzy miesiące

GUS podaje, że w czwartym kwartale wzrost liczby upadłości zaobserwowano w następujących rodzajach działalności: budownictwo (o 7 jednostek), usługi (o 7 jednostek), informacja i komunikacja (o 4 jednostki) oraz zakwaterowanie i gastronomia (o 2 jednostki).

Lepiej w handlu i transporcie

W pozostałych sekcjach nastąpił spadek upadłości: transport i gospodarka magazynowa (o 7 jednostek), przemysł (o 3 jednostki) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 3 jednostki).

Jednocześnie w czwartym kwartale 2025 r. odnotowano 83 673 rejestracje przedsiębiorstw, tj. o 2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku.

Ponad połowa wszystkich rejestracji dotyczyła trzech obszarów działalności, tj. usług (25 proc.), budownictwa (17,1 proc.) oraz handlu; naprawy pojazdów samochodowych (12,8 proc.).

Opracowała Alicja Skiba