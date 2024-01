Alarmujące dane GUS. "Końca kryzysu demograficznego nie widać"

"Końca kryzysu demograficznego nie widać" - napisał w serwisie X Rafał Mundry, ekonomista. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, liczba ludności Polski na koniec 2023 roku spadła o 131 tysięcy rok do roku do 37,635 milionów osób. Tylko w grudniu 2023 roku urodziło się o 33 tysięcy mniej dzieci niż rok wcześniej.

Z danych GUS wynika, że na koniec roku 2023 stopa ubytku rzeczywistego wyniosła -0,35 proc., co oznacza, że na każde 10 tys. ludności ubyło ok. 35 osób (w 2022 r. na 10 tys. ludności ubyło 37 osób).

Szacuje się, że w 2023 r. liczba urodzeń była o ok. 137 tys. niższa od liczby zgonów. Współczynnik przyrostu naturalnego (na 1000 ludności) wyniósł -3,6 (wobec -3,8 rok wcześniej).

Główny Urząd Statystyczny w prognozie demograficznej wskazał, że liczba ludności Polski w 2060 roku spadnie do 30,4 mln osób w scenariuszu głównym. Natomiast w scenariuszach alternatywnych odpowiednio do 26,7 mln w niskim oraz do 34,8 mln w wysokim.