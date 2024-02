Jest nowy prezes Tauronu

Kim jest Grzegorz Lot?

Jak podaje Tauron, Grzegorz Lot to absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na kierunku mechanika i budowa maszyn ze specjalizacją procesy innowacyjne i zarządzanie w energetyce. "Ukończył Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, International Managerial and Marketing Studies na Uniwersytecie Technicznym w Brnie, Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i studia Master of Business Administration na The Brennan School of Business of Dominican University, River Forest Illinois w USA" - wymienia Tauron. "Od ponad 27 lat związany z sektorem energetycznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu efektywnych strategii sprzedażowych i marketingowych oraz zarządzaniu zmianą, jest ekspertem m. in. w zakresie projektowania i wdrażania nowych produktów i usług, kampanii marketingowych, kanałów kontaktu oraz narzędzi i systemów informatycznych. Prowadził i wdrożył liczne projekty związane z poprawą efektywności procesów" - czytamy. Od stycznia 2023 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu Polenergia Sprzedaż. W latach 2020-2022 pełnił funkcje wiceprezesa zarządu Polenergia Dystrybucja oraz równocześnie członka zarządu Polenergia Sprzedaż.