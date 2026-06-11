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Tyle wynosi majątek europosła Brauna. Jest oświadczenie

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Kolejna próba przesłuchania Brauna zakończona fiaskiem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
Sejm opublikował oświadczenia majątkowe polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. Od książek wartych ponad 10 tysięcy złotych po dziesiątki tysięcy w tantiemach - co w swoim oświadczeniu wpisał Grzegorz Braun? Sprawdzamy.

Według oświadczenia majątkowego Grzegorza Brauna - posła do Parlamentu Europejskiego i lidera partii Konfederacja Korony Polskiej - zgromadził on środki pieniężne w wysokości 2286,48 zł oraz 0,94 euro.

Braun ma nie posiadać papierów wartościowych, nieruchomości, ani udziałów w spółkach. Nie prowadzi również działalności gospodarczej. Jest członkiem rady Fundacji Osuchowa i z tego tytułu nie pobiera żadnych środków.

Z tytułu pełnienia mandatu europosła otrzymał 132 624,33 euro. Ponadto za prawa autorskie, w ramach umów o dzieło i tantiem oraz "emisji w sieci internetowej", miał otrzymać 40 978,70 złotych.

W kategorii mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł Braun wpisał tylko "książki". Europoseł zadeklarował, że nie posiada zobowiązań pieniężnych powyżej tej kwoty.

Zobacz pełne oświadczenie Grzegorza Brauna:

Oświadczenie majątkowe Grzegorza Brauna za 2025 rok
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Grzegorz BraunParlament Europejski
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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