Z kraju Tyle wynosi majątek europosła Brauna. Jest oświadczenie Oprac. Wiktor Knowski |

Kolejna próba przesłuchania Brauna zakończona fiaskiem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Według oświadczenia majątkowego Grzegorza Brauna - posła do Parlamentu Europejskiego i lidera partii Konfederacja Korony Polskiej - zgromadził on środki pieniężne w wysokości 2286,48 zł oraz 0,94 euro.

Braun ma nie posiadać papierów wartościowych, nieruchomości, ani udziałów w spółkach. Nie prowadzi również działalności gospodarczej. Jest członkiem rady Fundacji Osuchowa i z tego tytułu nie pobiera żadnych środków.

Z tytułu pełnienia mandatu europosła otrzymał 132 624,33 euro. Ponadto za prawa autorskie, w ramach umów o dzieło i tantiem oraz "emisji w sieci internetowej", miał otrzymać 40 978,70 złotych.

W kategorii mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł Braun wpisał tylko "książki". Europoseł zadeklarował, że nie posiada zobowiązań pieniężnych powyżej tej kwoty.

Zobacz pełne oświadczenie Grzegorza Brauna:

Oświadczenie majątkowe Grzegorza Brauna za 2025 rok

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