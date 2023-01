Kaucja za butelki zwrotne w górę. Zapłacimy dwa razy więcej

czytaj dalej

"Zróżnicowanie płci jest największe w zarządach banków i firm ubezpieczeniowych, gdzie 43 procent członków zarządu to kobiety" - czytamy w raporcie firmy konsultingowej EY. Podano również, że w 2022 roku wzrosła liczba kobiet wchodzących do zarządów spółek sektora finansowego w krajach Unii Europejskiej. W ubiegłym roku odsetek kobiet w zarządach wzrósł z 37 do 42 procent.