Grupa TVN Warner Bros. Discovery liderem oglądalności

W marcu 2025 roku największy udział w oglądalności wśród dystrybutorów treści wideo w Polsce miała grupa TVN Warner Bros. Discovery - wynika z raportu All Screens Video Landscape Grupy Nielsen, na który powołuje się serwis Wirtualne Media.

Badanie All Screens Video Landscape mierzy oglądalność z czterech ekranów: telewizorów, PC/laptopów, smartfonów i tabletów.

Wynika z niego, że w marcu, w porównaniu do lutego, czas spędzany na oglądaniu treści w streamingu spadł o 3,2 proc. - do 59 minut dziennie. W przypadku treści z tradycyjnymi źródłami (telewizja naziemna, satelitarna i kablowa) spadek wynosi 3,8 proc. - do 3 godzin i 40 minut dziennie.