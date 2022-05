Grupa TVN przekazała na walkę z pandemią łącznie ponad 22 miliony złotych

czytaj dalej

Nie w sierpniu, ale we wrześniu trafią do emerytów środki w ramach wypłaty czternastej emerytury. Rząd złożył autopoprawkę do przyjętego w ubiegłym tygodniu projektu ustawy. Zgodnie z nią "czternastka" będzie wypłacana od 25 sierpnia do 20 września 2022 r. Powód? W uzasadnieniu podano, że ZUS i KRUS potrzebują więcej czasu na dostosowanie systemów informatycznych.