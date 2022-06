Grupa TVN liderem rynku w maju

Grupa TVN zakończyła maj na pierwszym miejscu w zestawieniu koncernów medialnych w Polsce - portfolio jej kanałów osiągnęło 25,5-procentowy udział w widowni w grupie komercyjnej (kategoria wiekowa 16-49). W ubiegłym miesiącu TVN był najchętniej wybieraną przez widzów stacją telewizyjną z udziałem w grupie 16-49 na poziomie 8,5 proc. TVN24 umocnił swoją pozycję najpopularniejszego kanału w kategorii news, odnotowując najwyższe majowe wyniki udziału w widowni 4+ w swojej historii (5,5 proc.). Kanał Eurosport zanotował 200-procentowy wzrost widowni rok do roku i był w maju najchętniej oglądaną stacją sportową w kraju.

- Widzowie postawili w maju na naszą ofertę, co odzwierciedlają wyniki oglądalności. Kolejny już raz widzimy, że "Fakty" są dla Polaków serwisem informacyjnym pierwszego wyboru, co w tych bezprecedensowych czasach jest dla nas szczególnym wyróżnieniem. Nasza widownia znajduje chwile normalności i odskocznię od trudów dnia powszedniego w ofercie programów rozrywkowych oraz lifestylowych Grupy TVN, co jest również ogromną nobilitacją. Zaufanie naszych widzów jest bezcenne - podkreślił Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN.