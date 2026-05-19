Polski gigant odzieżowy składa odwołanie. Chodzi o milionową karę

Spółka odzieżowa LPP złożyła odwołanie od kary pieniężnej w wysokości 15 milionów złotych, nałożonej w kwietniu przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego - poinformował UKNF. Sankcja została nałożona w związku z naruszeniem obowiązków informacyjnych.

Spółka LPP w kwietniu br. informowała, że Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na nią karę w wysokości 15 mln zł. LPP tłumaczyło, że sankcja została nałożona w związku z uznaniem przez KNF, że spółka nienależycie wykonała obowiązki informacyjne dotyczące raportów okresowych.

We wtorek UKNF poinformował, że spółka złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. "W związku ze złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja z 3 kwietnia 2026 roku (nakładająca 15 mln zł kary - red.) nie jest ostateczna" - podkreśliła KNF.

W kwietniowym raporcie giełdowym LPP przekazało, że zastrzeżenia nadzoru dotyczyły m.in. nieprawidłowego ujęcia odpisów aktualizujących w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok obrotowy 2021/2022 oraz braku właściwego ich ujęcia w raporcie za rok 2022/2023.

KNF uznała, że na dzień 31 stycznia 2022 r., mimo napiętej sytuacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej, nie doszło jeszcze do utraty wartości aktywów spółki w Rosji i Ukrainie, a jedynie istniało ryzyko takiej utraty. W ocenie KNF odpisy powinny zostać uwzględnione dopiero w sprawozdaniu za kolejny rok obrotowy. Spółka poinformowała, że zgodnie z zaleceniami nadzoru dokonała już wcześniej korekty dokumentów sprawozdawczych poprzez publikację raportu w sierpniu 2023 r.

LPP to jedna z największych firm odzieżowych w Polsce; należą do niej takie marki jak Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Firma - jak informuje na swojej stronie - działa na 46 światowych rynkach i posiada ponad 3,7 tys. salonów. W ubiegłym roku LPP odnotowało niemal 1,5 mld zł zysku netto.

