Szef rady nadzorczej Grupy Azoty ZAK złożył rezygnację

Jak przekazało we wtorek biuro prasowe Grupy Azoty ZAK w Kędzierzynie-Koźlu, w poniedziałek Filip Grzegorczyk złożył rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, w której pełnił funkcję przewodniczącego. 8 stycznia br. Grzegorczyk został delegowany do czasowego wykonywania czynności prezesa spółki do 8 lutego br. W radzie nadzorczej spółki są: Artur Kamiński – wiceprzewodniczący, Paweł Polański - wybrany z ramienia pracowników spółki – sekretarz, Grzegorz Czajka, Adrian Czubak, Katarzyna Muszyńska. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA to producent nawozów azotowych. Jego produkty znajdują zastosowanie w: rolnictwie, budownictwie, przetwórstwie chemicznym, przemyśle tworzywowym i motoryzacyjnym. Spółka ma własną elektrociepłownię, port załadunkowy, świadczy specjalistyczne usługi laboratoryjne.