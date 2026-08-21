Z kraju Grupa Azoty szykuje kolejne zawiadomienia do prokuratury. Chodzi o flagową inwestycję Oprac. Jan Sowa |

Grupa Azoty ma ponad pół miliarda złotych strat (wideo archiwalne) Źródło wideo: Paweł Płuska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Grupa Azoty Police

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Pierwsze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa Grupa Azoty złożyła w listopadzie 2025 roku. Jak poinformowała prezes Grupy Azoty Polyolefins Małgorzata Królak, analiza dokumentacji i zabezpieczonych materiałów ujawniła nowe wątki. Dotyczą one między innymi uruchomienia zakładu bez wymaganych pozwoleń, nieuzasadnionych wydatków oraz niezabezpieczonych pożyczek.

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Grupa Azoty miała ponieść wielomiliardową szkodę

Złożone w ubiegłym roku zawiadomienie obejmuje całą historię projektu Polimery Police, w tym decyzje dotyczące zwiększania skali inwestycji i jej finansowania.

- Obejmuje on całą historię projektu, jak zapadały decyzje o wielokrotnym przeskalowaniu inwestycji wbrew znanym ryzykom, o tym jak zadłużono Grupę Azoty do niespotykanych rozmiarów bez zabezpieczenia jej interesu i jak wprowadzono opinię publiczną w błąd co do stanu zaawansowania - powiedziała Królak podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami.

Prezes przekazała, że spółka przedstawiła dane ekonomiczne oraz informacje dotyczące procesu podejmowania decyzji.

- Przedstawiliśmy twarde dane ekonomiczne i ścieżki decyzyjne. Według naszych wewnętrznych szacunków mówimy o wielomiliardowej szkodzie - dodała.

Grupa Azoty zawiadamia prokuraturę

Pierwsze z przygotowywanych zawiadomień dotyczy uruchomienia w 2023 roku zakładu poliolefin. Według Grupy Azoty produkcja miała ruszyć bez wymaganych pozwoleń i w warunkach mogących zagrażać pracownikom oraz mieszkańcom okolicznych miejscowości.

To był eksperyment, który był prowadzony w imię doraźnych interesów, a nie odpowiedzialnych menedżerskich działań. Doprowadzono do rozpoczęcia produkcji przy użyciu łatwopalnych i wybuchowych węglowodorów w sytuacji, w której instalacja pod względem technicznym i formalnoprawnym nie była jeszcze gotowa do przeprowadzenia procesu uruchomienia. Nie posiadała wymaganych pozwoleń, miała liczne wady i usterki, a także nie była technicznie przygotowana do pracy - powiedziała Królak.

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Nieuzasadnione wydatki w Grupie Azoty

Drugie zawiadomienie ma dotyczyć kosztów ponoszonych w związku z uruchamianiem projektu. Prezes Grupy Azoty Polyolefins wskazała, że w latach 2021-2023 zwiększano zatrudnienie na szczeblu dyrektorskim, a także prowadzono działania marketingowe i premarketingowe.

W jej ocenie skala tych wydatków nie była uzasadniona poziomem zaawansowania inwestycji ani możliwościami operacyjnymi spółki. Królak poinformowała, że miało to doprowadzić do wielomilionowej szkody majątkowej. Spółka chce, aby organy ścigania zweryfikowały prawidłowość wcześniejszych decyzji zarządczych.

Ponad 220 milionów złotych niezabezpieczonych pożyczek

Trzeci wątek dotyczy pożyczek udzielonych Grupie Azoty Polyolefins przez inne spółki należące do Grupy Azoty. Według Królak finansowanie miało zostać przekazane bez odpowiedniego zabezpieczenia interesów pożyczkodawców.

- Poszczególne spółki z Grupy Azoty straciły na rzecz projektu Polimery Police łączną kwotę ponad 220 mln zł. W ocenie Grupy Azoty finansowanie nie tylko nie powinno mieć miejsca w tej skali, ale przede wszystkim było udzielane w warunkach całkowitego zaniechania ochrony interesów spółek Grupy Azoty - oceniła prezes.

Czwarte zawiadomienie ma dotyczyć nieprawidłowości przy pozyskaniu od spółek Grupy Azoty finansowania o wartości 1,8 miliarda złotych.

Zawiadomienie dotyczy bezprawnego działania osób zarządzających Grupą Azoty i jest na zaawansowanym etapie przygotowania. Szeroki materiał dowodowy w tej sprawie zostanie złożony w ciągu najbliższych tygodni - zapowiedziała Królak.

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Polimery Police kosztowały więcej niż zakładano

Polimery Police miały umożliwić Grupie Azoty dywersyfikację działalności i wejście na rynek nowoczesnych tworzyw sztucznych. Za realizację projektu odpowiadała Grupa Azoty Polyolefins, a generalnym wykonawcą został koreański koncern Hyundai Engineering.

Inwestycja obejmowała budowę instalacji PDH, zakładu produkcji polipropylenu oraz infrastruktury logistycznej, w tym terminalu portowego. Produkcję uruchamiano etapowo w latach 2023-2024, jednak zakład nie osiągnął zakładanych parametrów operacyjnych. Grupa Azoty informowała o problemach technicznych oraz konieczności prowadzenia dalszych prac i modernizacji.

Budżet projektu wzrósł z początkowo zakładanych 4,5 miliarda do siedmiu miliardów złotych. Realizacja inwestycji zwiększyła zadłużenie grupy do 18,2 miliarda złotych. Po restrukturyzacji Poliolefin ma ono spaść do 13,2 miliarda złotych, z czego siedem miliardów złotych przypada na wierzytelności banków.

Według danych spółki koszty odsetek od zadłużenia całej Grupy Azoty wynoszą około 800 milionów złotych rocznie. Prezes grupy Marcin Celejewski ocenił, że sytuacja doprowadziła spółkę na skraj upadłości i wstrzymała realizację wielu kluczowych inwestycji.