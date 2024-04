Duże zmiany w chemicznym gigancie

Kim jest Andrzej Skolmowski?

W informacji dołączonej do raportu giełdowego czytamy, że Andrzej Skolmowski jest ekonomistą i menadżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu, restrukturyzacji i finansach przedsiębiorstw, a także doradztwie strategicznym.

Oznaczało to jego powrót do spółki. Przypomniano bowiem, że Skolmowski w latach 2009-2016 pełnił funkcję wiceprezesa Grupy Azoty S.A. nadzorującego obszar finansów, odpowiedzialnego również za IT, M&A, badania strategiczne i relacje inwestorskie.