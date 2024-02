Kolejna zmiana w chemicznym gigancie. Przewodniczący odwołany

czytaj dalej

Taki jest dzisiaj trend. Myślę, że złożenie tego projektu to kwestia kilku tygodni - tak odniósł się do skrócenia tygodniowego wymiaru czasu pracy do 35 godzin Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy, który był gościem Programu Pierwszego Polskiego Radia. - Jesteśmy jednym z najbardziej zapracowanych społeczeństw w Europie. Zarabiamy proporcjonalnie dość mało jak na standardy europejskie. Trzeba to zmienić - wyjaśnił.