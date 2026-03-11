Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Zmiany w chemicznym gigancie

Grupa Azoty, zakłady chemiczne "Police" S.A. w Policach
Grupa Azoty ma ponad pół miliarda złotych strat (wideo archiwalne)
Źródło: Paweł Płuska/Fakty TVN
Artur Błażejak zrezygnował z funkcji wiceprezesa i pełnienia obowiązków prezesa Grupy Azoty Police - poinformowała spółka w komunikacie giełdowym. Błażejak wykonywał obowiązki prezesa od lutego tego roku.

"Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 'Police' S.A. informuje, że w dniu 11 marca 2026 roku otrzymał rezygnację Pana Artura Błażejaka z członkostwa w Zarządzie Spółki i funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz p.o. Prezesa Zarządu, ze skutkiem na koniec dnia 11 marca 2026 roku" - napisano w komunikacie spółki. Firma nie podała przyczyny rezygnacji.

W lutym rada nadzorcza Grupy Azoty odwołała trzech członków zarządu: prezesa Andrzeja Skolmowskiego i wiceprezesów Pawła Bielskiego oraz Andrzeja Dawidowskiego. Ponadto Andrzej Dawidowski złożył rezygnację ze stanowiska prezesa spółki zależnej Azotów - Zakładów Chemicznych Police, a Andrzej Skolmowski zrezygnował z zasiadania w radzie nadzorczej tej spółki.

Dymisje w Grupie Azoty. Ministerstwo zapowiada dokapitalizowanie spółki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dymisje w Grupie Azoty. Ministerstwo zapowiada dokapitalizowanie spółki

Rynki

Artur Błażejak wykonywał obowiązki prezesa Polic od 16 lutego tego roku. Funkcję tę miał pełnić do momentu powołania nowego szefa spółki, który zostać ma wybrany w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Zakłady chemiczne "Police" S.A. w Policach
Zakłady chemiczne "Police" S.A. w Policach
Źródło: Marcin Bielecki/PAP

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police należy do Grupy Azoty. Zajmuje się produkcją między innymi nawozów wieloskładnikowych oraz bieli tytanowej.

Grupa Azoty to drugi w Unii Europejskiej producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 procent akcji.

opracowała Anna Kwaśny

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Bielecki/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Energetyka
Zobacz także:
Donald Trump
Trump znowu grozi. "Możemy zakończyć cały handel"
Ze świata
Dr. Dre
Dr. Dre w gronie miliarderów "Forbesa". Potwierdzenie fortuny po 12 latach
Ze świata
Elon Musk
Lista najbogatszych ludzi świata 2026. Elon Musk na pierwszym miejscu
Tech
Ropa baryłka
Uwolnią jedną trzecią rezerw. Największa taka akcja w historii
Ze świata
Glapiński
Glapiński ujawnia, jak miałby być finansowany SAFE zero procent
Z kraju
glapinski
Zero procent, zero zysków. Czy NBP ma środki na polski SAFE?
Z kraju
Serwerownia AI
Europa inwestuje w energetykę. Pierwsze takie centrum danych w Irlandii
Tech
Rafineria PCK w Schwedt
Sąsiad Polski zdecydował. Uwolni część rezerw ropy
Ze świata
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2602306775
Ruszają promocje na stacjach paliw. Sieci reagują po podwyżkach
Moto
Sanae Takaichi
Uwolnione rezerwy i limit cenowy na paliwa. Japonia nie czeka na innych
Ze świata
Pylon we Wrocławiu
"Rynek wraca na normalne tory". Kiedy zobaczymy to na stacjach paliw?
Z kraju
microsoft - Dragos Asaftei shutterstock_2161001273
Anthropic kontra Pentagon. Microsoft dołącza do sporu
Tech
NBP
"To nie jest moment, żeby się pozbywać rezerw, najgorszy z możliwych"
Z kraju
Wzrost cen na autostradzie A2
Wyższe stawki za przejazd A2. Rząd rozważa zerwanie umowy
TVN24
Meta Platforms
Meta na zakupach. Są kontrowersje
Tech
Donald Trump
Trump ogłasza inwestycję. "Ameryka wraca do prawdziwej dominacji"
Ze świata
Baryłka ropy West Texas Intermediate na giełdzie paliw w Nowym Jorku jest wyceniana po 54,51 USD, po zwyżce o 3,01 USD, czyli o 5,8 proc.
Będzie historyczne uwolnienie rezerw ropy? "Nadzwyczajne posiedzenie"
Ze świata
shutterstock_2610642737
Iran wysłał miliony baryłek ropy do sojusznika
Ze świata
Roberts International Airport Monrovia Liberia
Tam w zeszłym roku było najwięcej katastrof lotniczych
Ze świata
pap_20240805_30A
Wiceszef Orlenu: zatrzymanie dostaw z Kataru bez wpływu na bezpieczeństwo Polski
Z kraju
Rafineria Ruwais
Atak na jedną z największych rafinerii świata. Zakład został zamknięty
Ze świata
Tak jest - Rafał Bruski
Prezydent Bydgoszczy o projekcie Nawrockiego: szukałem, nie ma żadnej kwoty
Z kraju
pap_20230311_0DN
G7 nie uruchomi rezerw. "Wszyscy są chętni ustabilizować rynek"
Ze świata
26310502
Doradca prezydenta przekonuje: nie spadnie ilość złota
Z kraju
Krzysztof Gawkowski
Nowy plan ochrony Polski w cyberprzestrzeni
Prawo
Policja w Kanadzie o najdziwniejszych zgłoszeniach na 911
Rodzice dziewczynki ciężko rannej w strzelaninie w kanadyjskiej szkole pozywają OpenAI
Tech
kamera shutterstock_2284241605
Branża filmowa chce zmian w systemie zachęt. Ma propozycję
Z kraju
Elon Musk
Kontrowersje wokół inwestycji Muska. Elektrownia dla AI wzbudza sprzeciw
Tech
Donald Tusk
Nawrocki zawetuje SAFE? Rzecznik prezydenta upomina Tuska
TVN24
Volkswagen, samochód, auto_shutterstock_2368705285
Gigant motoryzacyjny zlikwiduje 50 tysięcy miejsc pracy
Moto
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica