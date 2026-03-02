Logo TVN24
Grupa Azoty z nowym zarządem i prezesem

Marcin Celejewski
Balczun: pierwsze trzy miesiące zajmuję się gaszeniem pożarów
Źródło: TVN24
Rada Nadzorcza Grupy Azoty powołała nowy zarząd - prezesem został Marcin Celejewski, a wiceprezesem Małgorzata Królak - podano w komunikacie.

"Rada Nadzorcza Grupy Azoty 2 marca 2026 r. powołała nowy Zarząd XIII kadencji, powierzając funkcję Prezesa Zarządu Marcinowi Celejewskiemu oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu Małgorzacie Królak. Jednocześnie do czasowego pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu – na okres do trzech miesięcy – delegowana została Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Aleksandra Machowicz-Jaworska" - poinformowano w komunikacie giełdowym.

Nowy zarząd Grupy Azoty

W skład obecnego zarządu Grupy Azoty weszli: Marcin Celejewski jako prezes, wiceprezesi; Artur Chołody, Małgorzata Królak, Mirosław Ptasiński, pełniąca obowiązki wiceprezesa Aleksandra Machowicz-Jaworska oraz Artur Babicz, członek zarządu.

Grupa przekazała, że nowe kierownictwo rozpoczyna etap "głębokiej restrukturyzacji Grupy Azoty – jednego z kluczowych graczy europejskiego rynku nawozowo-chemicznego - skoncentrowanej na odbudowie stabilności finansowej, maksymalizacji efektywności aktywów przemysłowych oraz ukierunkowaniu działalności na segmenty o najwyższym potencjale wzrostu".

- Objęcie funkcji prezesa zarządu traktuję jako zobowiązanie do przeprowadzenia realnej restrukturyzacji – zarówno w wymiarze organizacyjnym, operacyjnym, jak i finansowym. Grupa Azoty wymaga dziś zdecydowanej zmiany modelu funkcjonowania, jednoznacznego określenia priorytetów strategicznych oraz konsekwentnej poprawy efektywności. Moje dotychczasowe doświadczenie menedżerskie pozwala mi spojrzeć na organizację w sposób całościowy – z pełnym zrozumieniem jej potencjału produkcyjnego, handlowego i operacyjnego, ale także obszarów wymagających zasadniczej przebudowy i podjęcia zdecydowanych decyzji - zaznaczył, cytowany w komunikacie, nowy prezes Grupy Azoty.

Celejewski zapowiedział, że prace, do których zarząd przystąpi natychmiast, będą koncentrować się na integracji zarządczej, wzmocnieniu dyscypliny kosztowej, poprawie wyników operacyjnych oraz maksymalnym wykorzystaniu wartości aktywów Grupy.

Dodał, że będzie również kontynuowany dialog z instytucjami finansującymi i pozostałymi interesariuszami, "aby wypracować trwałe, partnerskie porozumienie, stabilizujące strukturę zadłużenia i tworzące podstawy do decyzji kapitałowych zmierzających do realnego rozwoju Grupy".

Jak zauważyła natomiast wiceprezes Małgorzata Królak, w procesie restrukturyzacji Grupa skupi się na segmentach, w których ma najwyższy potencjał rozwoju.

- Moje dotychczasowe doświadczenia w rozwoju i transformacji aktywów chemicznych i petrochemicznych dużych organizacji przemysłowych w Europie stanowią dobrą bazę do tworzenia wartości w Grupie Azoty. Priorytetem pozostaje uporządkowanie struktury Grupy, w szczególności poprzez dokończenie procesu wyjścia z projektu polimerowego, w ramach prowadzonego postępowania układowego i negocjacji z Orlenem - podkreśliła Królak.

Jak wskazano w komunikacie Grupy, Rada Nadzorcza wyraziła przekonanie, że zarząd zapewni "sprawne przeprowadzenie procesu transformacji oraz stworzy podstawy do dalszych decyzji strategicznych, w tym działań kapitałowych, po uprzednim ustabilizowaniu sytuacji finansowej Grupy".

Kim jest Marcin Celejewski

Jak wynika z notek biograficznych, Marcin Celejewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing. Ukończył też studia podyplomowe na Uniwersytecie w Cambridge. Od 1 stycznia 2026 roku pełnił funkcję prezesa zakładów w Puławach (Grupa Azoty Puławy SA), gdzie odpowiadał za zarządzanie sprzedażą, produktami oraz logistyką, kontrolę i audyt wewnętrzny, zarządzanie finansami i procesami kontrolingowymi, zarządzanie kapitałem ludzkim i politykę personalną.

W latach 2024-2025 był dyrektorem departamentu strategii Poczty Polskiej odpowiedzialnym m.in. za nowy model kluczowych obszarów transformacji biznesowej. Wcześniej zajmował się m.in. doradztwem strategicznym, był członkiem zarządu Kolei Ukraińskich. W latach 2015-2016 pełnił obowiązki prezesa zarządu PLL LOT, od 2014 do 2015 r. piastował stanowisko prezesa PKP Intercity.

Marcin Celejewski
Marcin Celejewski
Źródło: Tomasz Gzell/PAP

Kim jest Małgorzata Królak

Małgorzata Królak jest absolwentką SGH oraz Politechniki Warszawskiej, na wydziale inżynierii chemicznej i procesowej. Ukończyła program Harvard Law School w zakresie negocjacji strategicznych. Od 2025 roku pełniła funkcję prezesa Grupy Azoty Polyolefins SA, gdzie odpowiada za "stabilizację sytuacji finansowej, uruchomienie postępowania restrukturyzacyjnego, odbudowę ładu korporacyjnego oraz prowadzenie złożonych negocjacji z bankami finansującymi i generalnym wykonawcą EPC".

Wcześniej pracowała m.in. jako dyrektor w Electromobility Poland i w Orlenie, gdzie odpowiadała za "przygotowanie kluczowych inwestycji petrochemicznych oraz budowę funkcji badań i rozwoju w segmencie rafineryjnym".

Grupa Azoty to drugi w UE producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji.

pc

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell/PAP

Grupa Azoty
