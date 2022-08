Ceny gazu na rekordowych poziomach. Największy koncern chemiczny w Polsce ogranicza produkcję

czytaj dalej

Cineworld Group, drugi co do wielkości operator sieci kin na świecie, potwierdził, że rozważa ogłoszenie upadłości w USA. Długi koncernu szacowane są na prawie 5 miliardów dolarów. Wcześniej firma ostrzegała, że brak kinowych premier uderzy w jej płynność finansową w najbliższym czasie. Oświadczenie w tej sprawie opublikowała także należąca do Cineworld sieć kin Cinema City.