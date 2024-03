Jest nowy prezes Grupy Azoty

Grupa Azoty poinformowała też, że rada nadzorcza delegowała jej członka Huberta Kamolę do pełnienia obowiązków wiceprezesa, do dnia powołania na to stanowisko osoby wybranej w konkursie uzupełniającym, ale jednocześnie na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. W konkursie do zarządu o sześć stanowisk ubiegało się 73 kandydatów.