Groźne substancje w akcesoriach i tekstyliach. UOKIK wstrzymuje sprzedaż

Para cudzoziemców oskarżona o kradzież biżuterii (zdjęcie ilustracyjne)
Prezes UOKiK o karze dla PKO BP za stosowanie niedozwolonych klauzul
W siedmiu procentach skontrolowanych w 2025 roku partiach biżuterii, wyrobów skórzanych i obrusów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził przekroczenie dopuszczalnej zawartości substancji chemicznych, w tym kadmu i ołowiu - podał urząd. W konsekwencji wydano siedem decyzji zakazujących przedsiębiorcom dalszej sprzedaży produktów.

W minionym roku Inspekcja Handlowa, która podlega pod UOKiK, skontrolowała 332 partie biżuterii, odzieży i galanterii skórzanej, jeansów i ubrań z nadrukiem, płaszczy wiosenno-letnich oraz obrusów ceratowych i pościeli.

Produkty pochodziły od 344 przedsiębiorców, w tym od:

  • 25 producentów,
  • 21 importerów,
  • 27 hurtowni,
  • 271 placówek handlu detalicznego.

Eksperci w Laboratorium UOKiK w Łodzi stwierdzili nieprawidłowości dot. substancji chemicznych w siedmiu procent produktów, czyli w 24 partiach.

Co wykryto w kontrolach?

W ramach kontroli wykryto przekroczenie zawartości kadmu i ołowiu w 11 partiach biżuterii. Rekord to 400 razy przekroczona norma kadmu i 333 razy przekroczona norma ołowiu. Substancje te należą do metali ciężkich, które łatwo kumulują się w organizmie człowieka i mogą wywoływać choroby nowotworowe.

Ponadto, w 11 partiach obrusów ceratowych odnotowano przekroczenie zawartości ftalanów. To wiązki chemiczne, które zmiękczają tworzywo sztuczne, nadają mu elastyczności i trwałości, ale w zbyt wysokim stężeniu są niebezpieczne dla zdrowia - zaznaczył urząd.

Natomiast w dwóch partiach wyrobów skórzanych UOKiK stwierdził przekroczone zawartości chromu (VI). Jak wyjaśniono, substancja ta jest niebezpiecznym pierwiastkiem, który może powodować alergie, podrażnienia skóry i choroby nowotworowe.

Zakazy dla przedsiębiorców

W wyniku przeprowadzonych kontroli UOKIK wydał siedem decyzji zakazujących przedsiębiorcom dalszej sprzedaży produktów. Zapadło też 18 decyzji zobowiązujących przedsiębiorców do zwrotu kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Urząd przekazał, że większość firm, w których wykryto nieprawidłowości, podjęła działania naprawcze np. wycofała ze sprzedaży zakwestionowane produkty lub zwróciła je importerom.

Kontrole zawartości niebezpiecznych substancji chemicznych odbywają się cyklicznie i są kontynuowane również w 2026 roku - poinformował UOKiK. Urząd typuje przedsiębiorców na podstawie analizy rynku, wyników poprzednich kontroli, a także po sygnałach od konsumentów lub innych uczestników rynku.

Źródło: PAP
Natalia Kieszek
Natalia Kieszek
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
