Groźne substancje w akcesoriach i tekstyliach. UOKIK wstrzymuje sprzedaż

W minionym roku Inspekcja Handlowa, która podlega pod UOKiK, skontrolowała 332 partie biżuterii, odzieży i galanterii skórzanej, jeansów i ubrań z nadrukiem, płaszczy wiosenno-letnich oraz obrusów ceratowych i pościeli.

Produkty pochodziły od 344 przedsiębiorców, w tym od:

25 producentów,

21 importerów,

27 hurtowni,

271 placówek handlu detalicznego.

Eksperci w Laboratorium UOKiK w Łodzi stwierdzili nieprawidłowości dot. substancji chemicznych w siedmiu procent produktów, czyli w 24 partiach.

Co wykryto w kontrolach?

W ramach kontroli wykryto przekroczenie zawartości kadmu i ołowiu w 11 partiach biżuterii. Rekord to 400 razy przekroczona norma kadmu i 333 razy przekroczona norma ołowiu. Substancje te należą do metali ciężkich, które łatwo kumulują się w organizmie człowieka i mogą wywoływać choroby nowotworowe.

Ponadto, w 11 partiach obrusów ceratowych odnotowano przekroczenie zawartości ftalanów. To wiązki chemiczne, które zmiękczają tworzywo sztuczne, nadają mu elastyczności i trwałości, ale w zbyt wysokim stężeniu są niebezpieczne dla zdrowia - zaznaczył urząd.

Natomiast w dwóch partiach wyrobów skórzanych UOKiK stwierdził przekroczone zawartości chromu (VI). Jak wyjaśniono, substancja ta jest niebezpiecznym pierwiastkiem, który może powodować alergie, podrażnienia skóry i choroby nowotworowe.

Zakazy dla przedsiębiorców

W wyniku przeprowadzonych kontroli UOKIK wydał siedem decyzji zakazujących przedsiębiorcom dalszej sprzedaży produktów. Zapadło też 18 decyzji zobowiązujących przedsiębiorców do zwrotu kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Urząd przekazał, że większość firm, w których wykryto nieprawidłowości, podjęła działania naprawcze np. wycofała ze sprzedaży zakwestionowane produkty lub zwróciła je importerom.

Kontrole zawartości niebezpiecznych substancji chemicznych odbywają się cyklicznie i są kontynuowane również w 2026 roku - poinformował UOKiK. Urząd typuje przedsiębiorców na podstawie analizy rynku, wyników poprzednich kontroli, a także po sygnałach od konsumentów lub innych uczestników rynku.

