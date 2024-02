Walne zgromadzenie GPW powołało Tomasza Bardziłowskiego na stanowisko prezesa

Rada Giełdy - zmiany

W poniedziałek doszło również do zmian w składzie Rady Giełdy. Na wniosek Skarbu Państwa wybrani do niej zostali Jerzy Kalinowski, Piotr Prażmo, Iwona Sroka, Katarzyna Szwarc i Paweł Homiński. Do Rady wybrano również Małgorzatę Rusewicz jako przedstawiciela akcjonariuszy mniejszościowych.