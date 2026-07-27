Z kraju Żabka mocno w dół. Rynek reaguje na fiasko rozmów Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Anita Sowińska o rozszerzeniu systemu kaucyjnego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: mares90/Shutterstock

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O godzinie 9.01 kurs Żabki tracił 11,2 procent, spadając do poziomu 27,66 zł. W tym czasie WIG20 rósł o 0,56 procent.

Firma Seven & i Holdings, japoński koncern detaliczny, który zarządza m.in. globalną siecią sklepów 7-Eleven, poinformowała w sobotę, że zrezygnowała z inwestycji w Grupę Żabka, ale nadal poszukuje możliwości biznesowych w Europie.

Fiasko rozmów w sprawie Żabki

W połowie lipca japoński dziennik biznesowy Nikkei poinformował, że Seven & i Holdings wszedł w fazę końcowych ustaleń dotyczących inwestycji w Grupę Żabka. Jak podawano nieoficjalnie, rozważa nabycie od funduszy i innych podmiotów kilkudziesięciu procent udziałów, a wartość inwestycji może wynieść kilkaset miliardów jenów.

Informacja o potencjalnym wejściu japońskiego koncernu wywołała silny wzrost notowań polskiej spółki.

Jak napisała japońska agencja Kyodo, koncern oczekiwał, że inwestycja w Grupę Żabka, planowana na kwotę kilkuset miliardów jenów, umożliwi mu rozszerzenie działalności zagranicznej, która obecnie jest skoncentrowana na Ameryce Północnej i Azji.

"Firma nie była w stanie osiągnąć porozumienia ze sprzedającym na warunkach, które jej zdaniem leżałyby w najlepszym interesie akcjonariuszy Seven & i Holdings oraz innych partnerów" - oświadczył japoński operator sieci sklepów typu convenience 7-Eleven w komunikacie prasowym.

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"Europa pozostaje atrakcyjną szansą rozwoju dla firmy. Seven & i Holdings będzie nadal analizować możliwości w regionie, które są zgodne z jej strategią" - dodano w komunikacie.

Głównym akcjonariuszem Żabki jest fundusz private equity CVC, do którego należy 37,6 procent akcji. PG Investment Company ma 10 procent akcji.