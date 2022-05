Myślę, że najbliższe kwartały będą pełne niepewności. Mamy wojnę, mamy wywołany przez wojnę potencjalny kryzys żywnościowy, mamy rosnące ceny surowców energetycznych - powiedział na antenie TVN24 prezes Polskiej Rady Biznesu Wojciech Kostrzewa. Dodał, że aby zahamować inflację trzeba "schłodzić popyt stopami procentowymi".

Kostrzewa: czekają nas kwartały pełne niepewności

- Nie wygląda na to. Myślę, że najbliższe kwartały będą pełne niepewności. Mamy wojnę, mamy wywołany przez wojnę potencjalny kryzys żywnościowy, mamy rosnące ceny surowców energetycznych, również wywołane przez wojnę i reakcje wolnego świata, czyli wprowadzenie sankcji. Jednocześnie mamy naturalny cykl podwyżek stóp procentowych, którego końca nie widać, to jest nawet dopiero początek. Dzisiaj rano główny ekonomista Europejskiego Banku Centralnego powiedział, że należy oczekiwać dwóch podwyżek w strefie euro po 25 punktów bazowych w lipcu i we wrześniu. Oznacza to, że najpóźniej we wrześniu będziemy mieli do czynienia z zerową stopą procentową banku centralnego - mówił.