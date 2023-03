"Rząd strasznie napompował popyt. Spadamy z wysokiego konia"

Rząd strasznie napompował popyt. Spadamy przez to z wysokiego konia - powiedział w programie "Rozmowa Piaseckiego" ekonomista, prezes i założyciel Instytutu Finansów Publicznych, Sławomir Dudek, odnosząc się do najnowszych danych o spadku PKB w czwartym kwartale.

Kwartalny spadek PKB w Polsce

Pytany o czynniki stojące za spadkiem PKB odpowiedział, że są to przede wszystkim "błędy w polityce gospodarczej". - Rząd strasznie napompował w poprzednich kwartałach popyt, masowe transfery szły, osłony. To było takie rozdawanie leków przeciwbólowych, rozrzucanie na lewo i prawo pieniędzy. Przecież nawet dodatek węglowy okazało się, że nie był na węgiel i można było go wydać na wszystko. Poszedł on więc na konsumpcję i napędził inflację, podbił wzrost gospodarczy - mówił.