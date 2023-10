To najważniejszy dla branży okres w roku. "Sygnał ostrzegawczy"

Oszczędzający konsumenci to kiepski prognostyk na najważniejszy dla branży okres w roku. Wszystko wskazuje na to, że Polacy nadal będą się trzymali mocno za kieszenie, co stawia pod znakiem zapytania tradycyjny świąteczny boom - pisze w poniedziałek "Rzeczpospolita".

"Sygnał ostrzegawczy"

"A może raczej zostawiali, ponieważ w związku z wysoką inflacją mocno złapali się za kieszenie i ograniczają wydatki, również na te podstawowe kategorie. Oznacza to, że sklepy mogą się rozczarować co do spodziewanych wyników, co widać już po zapowiedziach związanych z zakupami na Wszystkich Świętych" - czytamy.