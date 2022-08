"Wkroczyliśmy w okres ogromnej niepewności"

"W kryzysie żyjemy od kilkunastu lat"

Zdaniem prof. Witolda Orłowskiego "w kryzysie żyjemy od kilkunastu lat". - Niewykluczone, że kiedy potem, z perspektywy, spojrzy się na ten początek, pierwsze 20-30 lat XXI wieku, to być może ekonomiści będą twierdzili, że był to jeden kryzys - powiedział.

- Jeżeli czytaliśmy o wojnie, to wydawało się, że gdy ona się rozpoczyna, to jest koniec świata, świat staje w miejscu, zdajemy sobie sprawę z katastrofy. Teraz 300 kilometrów od nas spadają rakiety, ale nasze życie nie uległo jakiejś fundamentalnej zmianie. Jest niepokój, poczucie niepewności w sferze militarnej, bezpieczeństwa. W sferze finansowej czujemy ją jednak już przynajmniej od roku 2007, wtedy prysł mit tej wielkiej stabilności finansowej - mówił.

Według prof. Witolda Orłowskiego "idziemy w stronę recesji". - Dla mnie jest oczywiste, że w końcu roku będziemy mieć recesję w Polsce. Tak zwaną techniczną, statystyczną recesję to my już prawdopodobnie będziemy mieli (za chwilę - red.), ale to nie jest prawda, to statystyczna ułuda. Prawdziwa recesja prawdopodobnie nas czeka na przełomie roku - przewidywał.