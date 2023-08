"Radykalna" zmiana w przepisach dotyczących aptek. "Nagle i bez jakichkolwiek konsultacji"

W czwartek Sejm odrzucił w czwartek poprawki Senatu do noweli ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. W ustawie znalazły się kluczowe zmiany w prawie farmaceutycznym, dotyczące tak zwanej zasady Apteka dla Aptekarza. Nowe przepisy teraz trafią na biurko prezydenta.

Regulacje wprowadzone w 2017 r. miały zapobiegać przejmowaniu aptek przez sieci. Zgodnie z tą zasadą nową aptekę może prowadzić tylko farmaceuta lub farmaceuci. Jeden podmiot może mieć do czterech aptek w całym kraju. Wprowadzenie uchwalonych niedawno przepisów może natomiast znacząco utrudnić zmianę struktury właścicielskiej aptek.

Przedsiębiorcy: to radykalna zmiana przepisów

Do kwestii przyjętych w czwartek poprawek odniosła się zrzeszająca przedsiębiorców Konfederacja Lewiatan. W jej stanowisku czytamy, że "mimo że projekt (o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych - red.) nie ma żadnego związku z regulacją funkcjonowania aptek ani szeroko rozumianą ochroną zdrowia, nagle i bez jakichkolwiek konsultacji dodano do niego przepisy dotyczące prawa farmaceutycznego".

"Zmieniają one radykalnie zasady regulujące własność oraz organizację rynku aptecznego. Wprowadzają całkowity zakaz 'przejmowania kontroli' nad podmiotami aptecznymi przez wszystkich poza farmaceutami i spółkami farmaceutów" - napisano w stanowisku organizacji.

Według Konfederacji Lewiatan "nowelizacja idzie znacznie dalej niż uchwalona w 2017 roku tak zwana 'Apteka dla Aptekarza'". "Ta ustawa wprawdzie również dawała farmaceutom i ich spółkom wyłączne prawo do otwierania aptek, jednak jej restrykcje nie dotyczyły aptek już działających" - zwraca uwagę organizacja przedsiębiorców. Dodaje, że "obecna nowelizacja jest pod tym względem inna: wprost znajduje zastosowanie do wszystkich aptek funkcjonujących obecnie na rynku, zabraniając jakichkolwiek działań związanych ze zbywaniem przedsiębiorstw aptecznych, a nawet zawieraniem przez podmioty apteczne niektórych umów regulujących współpracę gospodarczą, takich jak umowy franczyzy czy pożyczki".

"Fundamentalne zmiany, wprowadzające nowe reguły gry na rynku aptecznym oraz ingerujące w prawa setek przedsiębiorców, niezależnie od ich merytorycznej oceny, wymagają debaty oraz dokładnej oceny skutków wprowadzenia nowego prawa. Zamiast tego uchwala się je nagle, bez zapowiedzi, dopisując do projektu ustawy niezwiązanej z ochroną zdrowia, na posiedzeniach komisji niezajmujących się taką tematyką. Taki tryb procedowania uniemożliwia zapoznanie się z kluczowymi zmianami legislacyjnymi stronie społecznej, ale też samym posłom. Uniemożliwia również przeprowadzenie jakiejkolwiek debaty oraz oceny skutków regulacji" - zaznaczają pracocodawcy.

Fala krytyki i możliwy spór

To już kolejna kolejna organizacja, która otwarcie krytykuje zmiany w prawie farmaceutycznym. - Przez nowe przepisy dotyczące aptek mogą wzrosnąć ceny leków. Spadnie też ich dostępność - mówiła niedawno w TVN24 BiS dyrektorka operacyjna w American Chamber of Commerce in Poland Marzena Drela. Dodała również, że sposób procedowania prawa w Polsce może odstraszyć inwestorów.