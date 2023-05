Miliardowa inwestycja w Polsce. Powstanie ponad 600 miejsc pracy

Budowa zakładu rozpoczęła się w 2021 r. W fabryce będą produkowane przekąski, które trafią do 20 krajów świata. To piąta fabryka PepsiCo w Polsce.

"Ludzie, którzy są bardzo pracowici i bardzo lojalni"

Jak stwierdził ambasador, firma zatrudnia obecnie ponad 3 tysiące osób w Polsce i współpracuje z 80 gospodarstwami rolnymi w kraju. Podkreślił, że najważniejszym zasobem Polski jest społeczeństwo. - Ilekroć firmy amerykańskie mnie pytają, czego oczekiwać w Polsce, to ja zawsze podkreślam, że są to ludzie, którzy są bardzo pracowici i bardzo lojalni – powiedział.

"Nie ma lepszego momentu"

Inwestycja za ponad miliard złotych

Wartość inwestycji, która jest zlokalizowana w podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu Środy Śląskiej to ponad miliard złotych. Wytwarzane w zakładzie produkty będą eksportowane do ponad 20 europejskich krajów.

To piąty zakład PepsiCo w Polsce i trzeci produkujący przekąski. Jak zapewniono, obiekt ma być bardzo ekologiczny - "uzyska neutralność klimatyczną do roku 2035 i będzie wykorzystywać najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie zrównoważonego rozwoju".

Premier o nowym zakładzie

Podczas wystąpienia w Świętem premier poinformował, że inwestycje zagraniczne w latach 2021-2022 przekroczyły 110 miliardów zł. - To rekordowe ilości; ponad dwa razy wyższe wielkości, niż te, które były jeszcze kilka, kilkanaście lat temu. To znakomite osiągnięcie świadczące o zaufaniu inwestorów i inwestorów zagranicznych do naszej gospodarki, do naszej przyszłości i widoczny znak naszej współpracy na arenie międzynarodowej – powiedział Morawiecki.